"Тоттенхэм" купил Мэтта Дохерти

Мэтт Дохерти "Тоттенхэм" объявил о приобретении защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо решил выйти на трансферный рынок в поисках нового правого защитника после того, как отпустил в "Саутгемптон" Кайла Уолкер-Питерса и разочаровался в Серже Орье, которому "шпоры" сейчас пытаются подыскать новый клуб.

В итоге Моуриньо удалось заполучить Дохерти, который заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2024 года и получил "двойку" в качестве игрового номера.

Мэтт выступал за "волков" после своего перехода из "Богемиана" в июле 2010. В течение этого десятилетия игрок сборной Ирландии провел более 300 матчей за клуб с "Молинью" во всех соревнованиях, включая 95 за два последних сезона.

28-летний Дохерти не только хорошо обороняется, но и полезен в атаке, забив семь голов за "Вулверхэмптон" в минувшем сезоне.


Метки Вулверхэмптон, Дохерти, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 12:20

Количество просмотров Просмотров: 258

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 30.08.2020 12:38 # mixmaster
    С волками мог хоть кубок какой урвать, а тут подписал себя на бестрофейность

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  2. thegodfather 30.08.2020 12:28 # thegodfather
    А кто это? Братишка хойдберга?

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  3. anabanana94 30.08.2020 12:25 # anabanana94
    COYS!

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  4. gormartin 30.08.2020 12:24 # gormartin
    и тишина и всем посрать, а зря этот человек будет ломать Месси

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  5. kanonir1441 30.08.2020 12:24 # kanonir1441
    еще один фанат Арсенала в составе Тоттенхема

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