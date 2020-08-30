"Тоттенхэм" купил Мэтта Дохерти

"Тоттенхэм" объявил о приобретении защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо решил выйти на трансферный рынок в поисках нового правого защитника после того, как отпустил в "Саутгемптон" Кайла Уолкер-Питерса и разочаровался в Серже Орье, которому "шпоры" сейчас пытаются подыскать новый клуб.



В итоге Моуриньо удалось заполучить Дохерти, который заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2024 года и получил "двойку" в качестве игрового номера.



Мэтт выступал за "волков" после своего перехода из "Богемиана" в июле 2010. В течение этого десятилетия игрок сборной Ирландии провел более 300 матчей за клуб с "Молинью" во всех соревнованиях, включая 95 за два последних сезона.



28-летний Дохерти не только хорошо обороняется, но и полезен в атаке, забив семь голов за "Вулверхэмптон" в минувшем сезоне.