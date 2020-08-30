Арест агента приостановил переговоры Де Брюйне и "Сити" о новом контракте

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" был вынужден приостановить переговоры с Кевином Де Брюйне о новом контракте из-за неприятностей, с которыми столкнулся агент полузащитника.

В минувший четверг бельгийская полиция арестовала Патрика Де Костера, который представляет интересы Де Брюйне с 2004 года.

Бельгийская газета Het Nieuwsblad утверждает, что Де Костер был задержан по заявлению самого Кевина, который заподозрил своего представителя в многочисленных махинациях с его личными финансами на миллионы фунтов.

Это событие застало врасплох "горожан", которые надеялись в ближайшие недели наградить Де Брюйне новым контрактом. Кевина ждет повышение зарплаты до 350 тысяч фунтов в неделю и капитанская повязка, которую оставил Давид Сильва.

Тем не менее, "Сити" далек от паники, ведь от действующего контракта 29-летнего полузащитника, отдавшего 20 результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги, остается еще три года.


Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 559

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. denkik 30.08.2020 12:35 # denkik
    Интересная у них там система контрактов. О каком они новом контракте ведут переговоры, если до окончания действующего контракта еще 3 года? Да кто знает, что будет с ним через два года и нужен ли он будет хотя бы Фенербахче? Не перестаю удивляться

    (ответить)

  2. ilovemanutd 30.08.2020 12:25 # ilovemanutd
    Какой не провокационный заголовок

    (ответить)

  3. thegodfather 30.08.2020 12:09 # thegodfather
    Пхаха, крысюк рыжий.
    Капитанскую ему

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: