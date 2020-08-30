"Сити" готовит двойную сделку с продлением Гвардиолы и покупкой Месси

"Манчестер Сити" готовит двойной сюрприз для своих фанатов, собираясь заключить новый контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и купить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Поговорив с Гвардиолой на прошлой неделе, когда "Барселона" с позором вылетела из Лиги Чемпионов, Месси окончательно решился на уход из клуба, в котором провел почти два десятка лет.



Лионель подал прошение о трансфере и сейчас вместе со своими агентами готовится ко встрече с боссами каталонского клуба, чтобы договориться об условиях своего отъезда с "Ноу Камп".



По информации Daily Mirror, в "Сити" надеются, что сделка по Месси обойдется им примерно в 250 миллионов фунтов, однако часть этой суммы "Барселона" может получить игроками — например, в лице Эрика Гарсии и Анхелиньо.



В то же время "горожане" надеются, что столь знаковый трансфер убедит Гвардиолу отбросить сомнения насчет своего будущего и продлить пребывание на "Этихад".



Действующий контракт Гвардиолы истекает уже в следующем году, и прежде Хосеп очень осторожно высказывался насчет своего будущего, лишь обещая обсудить ситуацию после окончания сезона — чего пока не случилось.



В "Сити" рассчитывают, что Гвардиола подпишет новый контракт на три года, как только 33-летний аргентинец прибудет на "Этихад".