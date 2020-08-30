"Сити" готовит двойную сделку с продлением Гвардиолы и покупкой Месси
"Манчестер Сити" готовит двойной сюрприз для своих фанатов, собираясь заключить новый контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и купить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Поговорив с Гвардиолой на прошлой неделе, когда "Барселона" с позором вылетела из Лиги Чемпионов, Месси окончательно решился на уход из клуба, в котором провел почти два десятка лет.
Лионель подал прошение о трансфере и сейчас вместе со своими агентами готовится ко встрече с боссами каталонского клуба, чтобы договориться об условиях своего отъезда с "Ноу Камп".
По информации Daily Mirror, в "Сити" надеются, что сделка по Месси обойдется им примерно в 250 миллионов фунтов, однако часть этой суммы "Барселона" может получить игроками — например, в лице Эрика Гарсии и Анхелиньо.
В то же время "горожане" надеются, что столь знаковый трансфер убедит Гвардиолу отбросить сомнения насчет своего будущего и продлить пребывание на "Этихад".
Действующий контракт Гвардиолы истекает уже в следующем году, и прежде Хосеп очень осторожно высказывался насчет своего будущего, лишь обещая обсудить ситуацию после окончания сезона — чего пока не случилось.
В "Сити" рассчитывают, что Гвардиола подпишет новый контракт на три года, как только 33-летний аргентинец прибудет на "Этихад".
30.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
https://m.youtube.com/watch?v=wYZDLvK3Oiw
Просто гляньте на эту невероятную левую.
Но двиденич, дриблинг, скорость вчерв не показал. Впринципе вся команда пешком играла, статично.
Хотя в любом случае зиеш в движении не виллиан. Движения даст пуля, кова, вернер
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Месси вызвали на медкомисию в военкомат ,а он сбежал, дезертир сраный
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Месси такая нюня... 33летний ребенок.
Не пришел на плановый медосмотр, бунтует.
Канешн месси в апл это прикольно, но надеюсь его быстро "сломают".
Тут этого пешехода отжучат.
(ответить)
Какой нахер Месси, Тоттенхэм подписал Мэтта Дохерти!
COYS!
МИХА МЕНЯЙ ГЛАВНУЮ НОВОСТЬ ЕСЛИ НЕ ПЕТУЧ!
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Приход в АПЛ одного из лучших в истории футбола это очень круто. Помимо Сити выиграют все однозначно. Громкий трансфер. Трудно представить в чужой футболке гнома, но также было с Джи - в этом смысле просто долбоёбы, такие карьеры игроков нужно заканчивать в родном клубе, как Тотти сделал.
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Ебать сколько тухлых барсуков на фапл грянет( нам и пенсов хватало
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Ливерпулю будет сложно защитить титул, если не усилятся парочкой игроков.
Впервые задолго попался удачный тренер, который из говна слепил бриллианты и выиграл всевозможное для клуба, такого клуба на руках надо носить и покупать ему нужных игроков, если собираешься и дальше претендовать на самые высокие места.
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Давайте реще. Хватит одну и ту же тему мусолить
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Провал для мс.
33 года. 250 млн.
С барсой в лч позорится, опозорится и с сити
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Если лысого продлят перестану болеть за Сити.
В руководстве одни неадекваты и дружки Фигу. 0 полуфиналов ЛЧ за 4 года, бестолочь позорная, в то время как Пеллегрини без покупок почти обоссал Реал и вышел в финал.
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после этого УЕФА просто обязано выебать эту нефтедыру за ФФП.
Сити не тот клуб, который сможет частично отбить такие траты пресловутым бумом на атрибутику
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Зверски избивая мирных немецких протестующих Ангела Меркель утратила остатки своей легитимности и повела себя как античный диктатор, являя себя рудиментарной отрыжкой тоталитаризма, печально, что эти люди, когда-то пытались давать нам уроки демократии
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Будет просто феноменальная миграция глоров з путалоны в голобую помойку)
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Ой, быстрее бы уже перешел. Заебали одно и то же писать каждый день.
Чи и не игрок блять, посмотрим на его величие вне зоны комфорта и в лиге, где нужно бегать.
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