"Сити" готовит двойную сделку с продлением Гвардиолы и покупкой Месси

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" готовит двойной сюрприз для своих фанатов, собираясь заключить новый контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и купить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Поговорив с Гвардиолой на прошлой неделе, когда "Барселона" с позором вылетела из Лиги Чемпионов, Месси окончательно решился на уход из клуба, в котором провел почти два десятка лет.

Лионель подал прошение о трансфере и сейчас вместе со своими агентами готовится ко встрече с боссами каталонского клуба, чтобы договориться об условиях своего отъезда с "Ноу Камп".

По информации Daily Mirror, в "Сити" надеются, что сделка по Месси обойдется им примерно в 250 миллионов фунтов, однако часть этой суммы "Барселона" может получить игроками — например, в лице Эрика Гарсии и Анхелиньо.

В то же время "горожане" надеются, что столь знаковый трансфер убедит Гвардиолу отбросить сомнения насчет своего будущего и продлить пребывание на "Этихад".

Действующий контракт Гвардиолы истекает уже в следующем году, и прежде Хосеп очень осторожно высказывался насчет своего будущего, лишь обещая обсудить ситуацию после окончания сезона — чего пока не случилось.

В "Сити" рассчитывают, что Гвардиола подпишет новый контракт на три года, как только 33-летний аргентинец прибудет на "Этихад".


Метки Барселона, Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2212

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 30.08.2020 12:31 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=wYZDLvK3Oiw

    Просто гляньте на эту невероятную левую.
    Но двиденич, дриблинг, скорость вчерв не показал. Впринципе вся команда пешком играла, статично.

    Хотя в любом случае зиеш в движении не виллиан. Движения даст пуля, кова, вернер

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  2. gormartin 30.08.2020 12:23 # gormartin
    Месси вызвали на медкомисию в военкомат ,а он сбежал, дезертир сраный

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  3. thegodfather 30.08.2020 12:18 # thegodfather
    Месси такая нюня... 33летний ребенок.
    Не пришел на плановый медосмотр, бунтует.

    Канешн месси в апл это прикольно, но надеюсь его быстро "сломают".
    Тут этого пешехода отжучат.

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  4. anabanana94 30.08.2020 12:15 # anabanana94
    Какой нахер Месси, Тоттенхэм подписал Мэтта Дохерти!

    COYS!

    МИХА МЕНЯЙ ГЛАВНУЮ НОВОСТЬ ЕСЛИ НЕ ПЕТУЧ!

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  5. mancunia-planet 30.08.2020 12:12 # mancunia-planet
    Приход в АПЛ одного из лучших в истории футбола это очень круто. Помимо Сити выиграют все однозначно. Громкий трансфер. Трудно представить в чужой футболке гнома, но также было с Джи - в этом смысле просто долбоёбы, такие карьеры игроков нужно заканчивать в родном клубе, как Тотти сделал.

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  6. beatles-red 30.08.2020 11:56 # beatles-red
    Ебать сколько тухлых барсуков на фапл грянет( нам и пенсов хватало

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  7. ian 30.08.2020 11:45 # ian
    Ливерпулю будет сложно защитить титул, если не усилятся парочкой игроков.
    Впервые задолго попался удачный тренер, который из говна слепил бриллианты и выиграл всевозможное для клуба, такого клуба на руках надо носить и покупать ему нужных игроков, если собираешься и дальше претендовать на самые высокие места.

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  8. januzaj00 30.08.2020 11:37 # januzaj00
    Давайте реще. Хватит одну и ту же тему мусолить

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  9. thegodfather 30.08.2020 11:35 # thegodfather
    Провал для мс.
    33 года. 250 млн.
    С барсой в лч позорится, опозорится и с сити

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  10. superglor 30.08.2020 11:27 # superglor
    Если лысого продлят перестану болеть за Сити.

    В руководстве одни неадекваты и дружки Фигу. 0 полуфиналов ЛЧ за 4 года, бестолочь позорная, в то время как Пеллегрини без покупок почти обоссал Реал и вышел в финал.

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  11. farot 30.08.2020 11:25 # farot
    после этого УЕФА просто обязано выебать эту нефтедыру за ФФП.
    Сити не тот клуб, который сможет частично отбить такие траты пресловутым бумом на атрибутику

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  12. your-president 30.08.2020 11:24 # your-president
    Зверски избивая мирных немецких протестующих Ангела Меркель утратила остатки своей легитимности и повела себя как античный диктатор, являя себя рудиментарной отрыжкой тоталитаризма, печально, что эти люди, когда-то пытались давать нам уроки демократии

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  13. unclearness 30.08.2020 11:15 # unclearness
    Будет просто феноменальная миграция глоров з путалоны в голобую помойку)

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  14. fanstevengerrard 30.08.2020 11:05 # fanstevengerrard
    Ой, быстрее бы уже перешел. Заебали одно и то же писать каждый день.
    Чи и не игрок блять, посмотрим на его величие вне зоны комфорта и в лиге, где нужно бегать.

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