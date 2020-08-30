Побитый Магуайром полицейский может остаться инвалидом

Харри Магуайр Один из греческих полицейских, с которыми подрался капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, может остаться инвалидом до конца жизни.

Напомним, отпуск на Миконосе обернулся для Магуайра сущим кошмаром. Оскорбив и побив полицейских, а также попытавшись дать взятку, Харри был приговорен судом к 21 месяцу тюрьмы условно.

27-летний защитник немедленно направил апелляцию, рассмотрение которой ожидается только в следующем году, а также дал большое интервью BBC, рассказав свою версию событий.

А теперь свое слово вновь взял адвокат греческих полицейских Иоаннис Парадиссис. По его словам, один из пострадавших офицеров дважды обращался в госпиталь для уколов обезболивающего и опасается, что никогда не вылечит спину после побоев Магуайра.

"Самую серьезную травму получил полицейский, которого Харри Магуайр швырнул на тротуар. Это травма поясницы. Он ударился спиной".

"Может ли эта травма остаться до конца жизни? Я не могу сказать "нет". Это возможно, учитывая характер травмы. Конечно, в будущем у него могут возникнуть дополнительные проблемы со здоровьем.

"Харри Магуайр также толкнул другого полицейского, который пытался надеть на него наручники, и травмировал его правую руку", — сообщил Парадиссис Daily Mirror.

Еще Иоаннис поведал, что Джо Магуайр, брат Харри, тоже поучаствовал в драке и ударил полицейского, который на суде присутствовал с заметными шрамами на губе.

"Где слова сострадания? Меня по-настоящему злит, что мы не услышали ни слова в адрес травмированного полицейского. Это оскорбительно", — добавил Парадиссис.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 10:00

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  1. insomniac 30.08.2020 10:56 # insomniac
    серьезно? два укола в спину и может остаться инвалидом до конца жизни??? а если бы у него был компрессионный перелом позвоночника, то вообще сразу бы умер? жесть, так позориться на ровном месте. силовики хреновы.

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  2. pamirbarkhorog 30.08.2020 10:52 # pamirbarkhorog
    Какие то хрупкые эти лежачие полицаи

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  3. rashford39 30.08.2020 10:49 # rashford39
    Норм греческие полицаи промышляют, нечистое дело

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  4. ilovemanutd 30.08.2020 10:35 # ilovemanutd
    Что-то мне кажется, что они пиз*дят, не потому что я за МЮ, а потому что это говорит греческий адвокат

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  5. makeewadim 30.08.2020 10:27 # makeewadim
    В тюрягу на защиту параши!!

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  6. sj606 30.08.2020 10:23 # sj606
    хотели бабла но не получилось... продажные копы

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  7. faridmyu90 30.08.2020 10:18 # faridmyu90
    Да за... ли эти греки проста они хотели денужки зароботат на харри а он им не дал вот и все история

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  8. gameboy 30.08.2020 10:10 # gameboy
    греки там из картона или че?

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  9. kos9k 30.08.2020 10:07 # kos9k
    Засудить дауна, мир от этого только выиграет, как и скамье

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  10. kanoniru-poker 30.08.2020 10:05 # kanoniru-poker
    Греки как всегда разнылись

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