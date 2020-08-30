Побитый Магуайром полицейский может остаться инвалидом

Один из греческих полицейских, с которыми подрался капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, может остаться инвалидом до конца жизни.

Напомним, отпуск на Миконосе обернулся для Магуайра сущим кошмаром. Оскорбив и побив полицейских, а также попытавшись дать взятку, Харри был приговорен судом к 21 месяцу тюрьмы условно.



27-летний защитник немедленно направил апелляцию, рассмотрение которой ожидается только в следующем году, а также дал большое интервью BBC, рассказав свою версию событий.



А теперь свое слово вновь взял адвокат греческих полицейских Иоаннис Парадиссис. По его словам, один из пострадавших офицеров дважды обращался в госпиталь для уколов обезболивающего и опасается, что никогда не вылечит спину после побоев Магуайра.



"Самую серьезную травму получил полицейский, которого Харри Магуайр швырнул на тротуар. Это травма поясницы. Он ударился спиной".



"Может ли эта травма остаться до конца жизни? Я не могу сказать "нет". Это возможно, учитывая характер травмы. Конечно, в будущем у него могут возникнуть дополнительные проблемы со здоровьем.



"Харри Магуайр также толкнул другого полицейского, который пытался надеть на него наручники, и травмировал его правую руку", — сообщил Парадиссис Daily Mirror.



Еще Иоаннис поведал, что Джо Магуайр, брат Харри, тоже поучаствовал в драке и ударил полицейского, который на суде присутствовал с заметными шрамами на губе.



"Где слова сострадания? Меня по-настоящему злит, что мы не услышали ни слова в адрес травмированного полицейского. Это оскорбительно", — добавил Парадиссис.