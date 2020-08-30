"Ливерпуль" готов заплатить 40 млн. фунтов за Сарра

Исмаила Сарр "Ливерпуль" готов заплатить запрашиваемую "Уотфордом" цену за вингера Исмаилу Сарра.

Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, Сарр переместился во главу списка трансферных целей "Ливерпуля" на это окно.

В Сарре "красных" привлекает адекватная цена, отсутствие необходимости на адаптацию в Премьер-Лиги, а также универсальность — Исмаила способен сыграть как на краю нападения, так и по центру.

Как раз последний фактор и стал ключом к тому, почему "Ливерпуль" решил предпочесть 22-летнего сенегальца Адаме Траоре из "Вулверхэмптона".

Сообщается, что "Уотфорд" открыт к расставанию со своей звездой и еще месяц назад уведомил "красных" о цене за игрока — 40 миллионов фунтов. Ожидается, что именно эту сумму чемпионы Премьер-Лиги и заплатят.


Метки Ливерпуль, Сарр, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2020 09:00

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  1. chr1s8rown 30.08.2020 09:09 # chr1s8rown
    Велком

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  2. mendieta 30.08.2020 09:09 # mendieta
    Редкостный бред, хотя Сан, чему тут удивляться? Они и Данка в Челси за 40 отправляли... Тут с Алькантарой никак вопрос решить не могут, какой нахрен Сарра?((

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