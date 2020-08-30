Руководство "Барселоны" ожидает перехода Месси в "Сити"

Руководители "Барселоны" ожидают, что нападающий Лионель Месси перейдет в "Манчестер Сити" в это трансферное окно.

В минувший вторник Месси шокировал "Барселону", по факсу прислав прошение о трансфере. Попытка каталонцев переубедить свою суперзвезду, принеся в жертву президента клуба, провалилась, и теперь вопрос лишь в том, на каких условиях Лионель уйдет.



Как сообщает The Telegraph, уход Месси из "Барселоны" в качестве свободного агента крайне маловероятен, однако клуб с "Ноу Камп" уже начал готовиться к жизни без 33-летнего аргентинца.



"Барселона" ожидает получить солидную компенсацию за Месси от "Сити", который благодаря персонам Хосепа Гвардиолы и Серхио Агуэро видится абсолютным фаворитом в борьбе за Лионеля.



ESPN добавляет, что Месси пропустит тестирование на коронавирус и тренировку "Барселоны" в воскресенье. Это лишь говорит о решимости Лионеля, который уже запросил встречу с боссами своего клуба.