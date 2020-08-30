"Челси" готовит второе предложение о покупке Эдуара Менди

"Челси" уже сделал одно предложение и сейчас готовит второе о покупке голкипера "Ренна" Эдуара Менди.

С учетом Кая Хаверца, согласование перехода которого из "Байера" находится в завершающей стадии, траты "Челси" на трансферы этим летом перевалят за 200 миллионов фунтов.



Но главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хотел бы укрепить и последний рубеж, в концовке минувшего сезона окончательно утратив доверие к Кепе Аррисабалаге, который два года назад был куплен за рекордные для голкипера 72.6 млн. фунтов.



По информации The Guardian, изначально Лэмпард задумывался о приглашении Яна Облака, однако "Атлетико" дал понять, что отпустит своего первого номера только за отступные в 109 млн. фунтов.



Заплатить такую сцену в дополнение ко всем прочим своим тратам "Челси" никак не готов, поэтому был вынужден найти более реалистичный вариант.



Так "Челси" обратил внимание на "Ренн" — клуб откуда в свое время пришел Петр Чех, легенда "синих", а ныне технический советник лондонцев.



Сообщается, что на первое предложение "Челси" в 16 миллионов евро (14.2 млн. фунтов) последовал отказ, однако "синие" готовы вернуться с увеличенной до 20 млн. евро (17.8 млн. фунтов) суммой.



"Ренн" приобрел Менди лишь прошлым летом у "Реймса" и не хочет терять 28-летнего сенегальца, однако устоять перед крупным предложением скромному французскому клубу будет непросто.



Кроме того, "Челси" может использовать то, что со стороны "Ренна" существует интерес к защитнику Фикайо Томори, которого французы хотят взять в аренду.