Клопп взял вину на себя за промах Брюстера

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп взял на себя вину за промах нападающего Риана Брюстера в серии пенальти против "Арсенала" на "Уэмбли".

Основное время субботнего матча за Суперкубок Англии завершилось вничью 1:1, а судьбу трофея определил единственный на две команды промах — промах Брюстера, который послал мяч в перекладину.



Примечательно, что Клопп специально выпустил Риана специально под серию пенальти. 20-летний англичанин заменил Джорджиньо Вейналдума уже в компенсированное время, и Юрген считает этот тактический ход своей ошибкой.



"Это не навредит Риану. Если кого-то и можно обвинить, то только меня. Я хотел, чтобы он был на этом месте, потому что он уверен в себе и у него отличный удар. Но не сегодня. Такое случается в жизни и в футболе".



"Все мы должны учиться и доказывать, что мы способны совладать с поражениями. Если бы он забил, а кто-нибудь другой промахнулся, результат был бы тем же. Есть более весомые причины для нашего поражения. Такого рода промахи возможны. Прежде я никогда не видел, чтобы он промахивался, но это случилось", — цитирует Клоппа The Telegraph.