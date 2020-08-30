Артета по-прежнему уверен насчет нового контракта с Обамеянгом

После завоевания Суперкубка Англии главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг подпишет новый контракт.

Сохраняющаяся неопределенность насчет своего будущего не помешала Обамеянгу показать отличный футбол против "Ливерпуля" на "Уэмбли" в субботу.



Именно Пьер-Эмерик открыл счет, а в серии пенальти безошибочно исполнил решающий 11-метровый, благодаря чему "канониры" завоевали свой второй трофей спустя 28 дней после Кубка Англии.



"Я продолжаю говорить одно и то же. Я стараюсь делать свою работу, чтобы убедить его в том, что это правильное место и правильная обстановка для него и что здесь он сможет продолжать исполнять вещи, как сегодня и как три недели назад".



"Я очень позитивен насчет нового контракта. При согласовании контракта нужно уладить много вещей, и именно этим мы заняты".



"Я не переживаю насчет этой ситуации. Мы лишь можем сделать то, что в наших силах, чтобы убедить игрока. Мы можем выложить все свои карты перед ним, а дальше игрок и его агент должны решить".



"Думаю, у нас сложились очень хорошие отношения, и я надеюсь, что новый контракт будет заключен. Я уверен в этом и счастлив. Я вижу, как он ведет себя каждый день и как упорно он работает на тренировках. Это очень хороший знак", — цитирует Артету Sky Sports.