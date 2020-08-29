"Юнайтед" лидирует в борьбе за Ван де Бека

Донни Ван ден Бек "Манчестер Юнайтед" является фаворитом в борьбе за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека.

23-летний Ван де Бек внезапно остался вне заявки своей команды на товарищеский матч против "Айнтрахта" в субботу, а главный тренер "Аякса" Эрие Тен Хаг честно признал, что это связано с развитием событий вокруг будущего Донни.

В прошлом Ван де Бека упорно сватали в "Реал", затем в "Барселону" к своему бывшему наставнику сборной Голландии Рональду Куману, однако ESPN стало известно, что в данный момент "Юнайтед" опережает всех своих конкурентов.

Еще в мае исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар, бывший голкипер "красных дьяволов", уже говорил, что Ван де Бек сможет покинуть Амстердам, если насчет него поступит подходящее предложение.


Метки Аякс, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 23:00

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