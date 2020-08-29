"Юнайтед" лидирует в борьбе за Ван де Бека

"Манчестер Юнайтед" является фаворитом в борьбе за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека.

23-летний Ван де Бек внезапно остался вне заявки своей команды на товарищеский матч против "Айнтрахта" в субботу, а главный тренер "Аякса" Эрие Тен Хаг честно признал, что это связано с развитием событий вокруг будущего Донни.



В прошлом Ван де Бека упорно сватали в "Реал", затем в "Барселону" к своему бывшему наставнику сборной Голландии Рональду Куману, однако ESPN стало известно, что в данный момент "Юнайтед" опережает всех своих конкурентов.



Еще в мае исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар, бывший голкипер "красных дьяволов", уже говорил, что Ван де Бек сможет покинуть Амстердам, если насчет него поступит подходящее предложение.