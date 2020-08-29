Коуди и Мэйтланд-Найлс вызваны в сборную Англии

Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди и полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс были дополнительно вызваны в сборную Англии.

В субботу Мэйтланд-Найлс справил свое 23-летие и был признан лучшим игроком победного для "канониров" матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".



По возвращение в раздевалку приятный для Эйнсли день стал еще лучше — полузащитник-универсал, от которого родной клуб не прочь избавиться, впервые в своем карьере был приглашен в сборную Англии.



Свой первый вызов получил и 27-летний Коуди, который формально становится заменой капитану "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру, отчисленному из национальной команды после обвинительного вердикта греческого суда.



Добавим, что сборной Англии предстоит сыграть 5 сентября против Исландии и 8 сентября против Дании. Оба матча будут выездными для подопечных Гарета Саутгейта.