Коуди и Мэйтланд-Найлс вызваны в сборную Англии

Эйнсли Мэйтланд-Найлс Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди и полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс были дополнительно вызваны в сборную Англии.

В субботу Мэйтланд-Найлс справил свое 23-летие и был признан лучшим игроком победного для "канониров" матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".

По возвращение в раздевалку приятный для Эйнсли день стал еще лучше — полузащитник-универсал, от которого родной клуб не прочь избавиться, впервые в своем карьере был приглашен в сборную Англии.

Свой первый вызов получил и 27-летний Коуди, который формально становится заменой капитану "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру, отчисленному из национальной команды после обвинительного вердикта греческого суда.

Добавим, что сборной Англии предстоит сыграть 5 сентября против Исландии и 8 сентября против Дании. Оба матча будут выездными для подопечных Гарета Саутгейта.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Коуди, Мэйтланд-Найлс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 22:40

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  1. redwhitegun 29.08.2020 22:58 # redwhitegun
    Найлза нельзя отпускать. Такие работяги-универсалы на дороге не валяются. Холдинга касается тоже. Ппц странно видеть их в листе на трансфер(

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