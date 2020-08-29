"Лидс" купил защитника сборной Германии

"Лидс" совершил второе за день приобретение, оформив переход центрального защитника "Фрайбурга" и сборной Германии Робина Коха.

Напомним, ранее днем "Лидс" объявил о покупке за рекордные для себя 27 миллионов фунтов нападающего Родриго у "Валенсии".



Следом за Родриго к команде Марсело Бьелсы присоединился и Кох, на которого "белые" переключились после трех отклоненных предложений насчет Бена Уайта из "Брайтона".



24-летний немец заключил с "Лидсом" контракт до 2024 года и обошелся клубу с "Элланд Роуд" ориентировочно в 13 млн. фунтов.



За три последних сезона Кох сыграл 87 матчей за "Фрайбург" с учетом всех соревнований и забил пять голов. Год назад Робин помог молодежной сборной Германии достичь финала Чемпионата Европы U-21, а в октябре дебютировал за главную сборную своей страны.