Алан и Хамес Родригес близки к переходу в "Эвертон"

"Эвертон" согласовал приобретение полузащитника "Наполи" Аллана, который может стать одним из двух новичков "ирисок" на предстоящей неделе.

Как сообщает Daily Mail, в борьбе за Аллана "Эвертон" опередил дортмундскую "Боруссию" и "Атлетико". 29-летний бразилец обойдется мерсисайдскому клубу в 24 миллиона фунтов.



Выбор Аллана в пользу клуба с "Гудисон Парк" вполне понятен, ведь здесь он сможет воссоединиться с Карло Анчелотти, который не так давно был его тренером в Неаполе.



Также "ириски" близки к аренде с последующим выкупом плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса, еще одного бывшего подопечного Анчелотти. Карло довелось поработать с колумбийцем не только в Мадриде, но и в "Баварии".



"Реал" отчаянно хочет избавиться от Родригеса, чей контракт истекает следующим летом, дабы разгрузить свою зарплатную ведомость. Ожидается, что Хамес уже в начале предстоящей недели прибудет в Англию на медобследование.



Наконец, "Эвертон" продолжает диалог с "Уотфордом" о покупке полузащитника Абдулая Дукуре за 30 млн. фунтов.