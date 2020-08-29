Алан и Хамес Родригес близки к переходу в "Эвертон"
"Эвертон" согласовал приобретение полузащитника "Наполи" Аллана, который может стать одним из двух новичков "ирисок" на предстоящей неделе.
Как сообщает Daily Mail, в борьбе за Аллана "Эвертон" опередил дортмундскую "Боруссию" и "Атлетико". 29-летний бразилец обойдется мерсисайдскому клубу в 24 миллиона фунтов.
Выбор Аллана в пользу клуба с "Гудисон Парк" вполне понятен, ведь здесь он сможет воссоединиться с Карло Анчелотти, который не так давно был его тренером в Неаполе.
Также "ириски" близки к аренде с последующим выкупом плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса, еще одного бывшего подопечного Анчелотти. Карло довелось поработать с колумбийцем не только в Мадриде, но и в "Баварии".
"Реал" отчаянно хочет избавиться от Родригеса, чей контракт истекает следующим летом, дабы разгрузить свою зарплатную ведомость. Ожидается, что Хамес уже в начале предстоящей недели прибудет в Англию на медобследование.
Наконец, "Эвертон" продолжает диалог с "Уотфордом" о покупке полузащитника Абдулая Дукуре за 30 млн. фунтов.
29.08.2020 22:00
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Классно, чё!
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