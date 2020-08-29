Уэс Браун назвал лучшего игрока МЮ в сезоне 2019/20
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун выбрал лучшего игрока "красных дьяволов" в сезоне 2019/20, и им оказался не Бруну Фернандеш.
Качество игры и результаты "Юнайтед" резко пошли вверх после приобретения в январе Фернандеша, забившего восемь голов и отдавшего семь результативных передач в 14 матчах Премьер-Лиги.
Однако Браун связывает преображение "дьяволов" больше с прогрессом нападающего Антони Мартиаля, который завершил сезон лучшим бомбардиром команды — 23 гола во всех соревнованиях.
"Будет тяжело сделать выбор, но я, наверное, назову Антони Мартиаля".
"Думаю, он значительно прибавил в этом сезоне, и я обожаю, когда он улыбается, потому что это означает, что он забивает! Мы должны чаще это видеть".
"Если бы Бруну выступал за команду чуть дольше, я бы на 100 процентов выбрал его. Но раз нет, я назову Антони Мартиаля", — сообщил Браун MUTV.
29.08.2020 21:00
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Марс полюбэ, потом Бруну
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