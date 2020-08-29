"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии
"Ливерпуль" второй год подряд уступил Суперкубок Англии в серии пенальти, на сей раз — "Арсеналу".
Главный тренер "канониров" Микель Артета сохранил доверие Эмилиано Мартинесу, несмотря на выздоровление своего первого номера Бернда Лено, с которым вместе на лавке оказался и новичок Вильям Салиба. Николя Пепе и Александр Лакасетт в заявку не попали, поскольку все еще находятся на карантине. Вернувшийся из аренды Мохамед Эльнени появился с первых минут.
"Красные" недосчитались из-за травмы Трента Александер-Арнольда, которого справа в обороне заменил Неко Уильямс. Джеймс Милнер вышел в центр поля вместо также отсутствующего Джордана Хендерсона.
В начале матча мяч лучше держался у подопечных Юргена Клоппа, а на седьмой минуте Виргил Ван Дейк ногой поразил ворота после заброса партнера со штрафного, однако гол не был засчитан — офсайд.
Ответ "Арсенала" последовал на 12-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг получил мяч на левом краю, сместился вдоль линии штрафной мимо Уильямса и нанес роскошный удар в дальний угол ворот — 1:0. Кстати, это был первый в матче удар.
Спустя шесть минут "канониры" едва не удвоили счет с помощью быстрой контратаки. Букайо Сака с правого края штрафной площади сделал передачу в центр, а подключившийся Эдди Нкетиа пробил в касание низом — Алиссон выручил "Ливерпуль"!
"Арсенал" и дальше делал ставку на быстрые выпады, и это было довольно опасно. Позиционный же футбол "Ливерпуля" никаких дивидендов не давал.
После перерыва ничего не поменялось, но на 56-й минуте "красные", наконец, нанесли свой первый удар в створ. Энди Робертсон классным пасом со своей половины поля запустил в прорыв Садио Мане, который ускользнул от Роба Холдинга и вышел один на один, однако Мартинес сыграл блестяще.
"Канониры" очень четко и уверено удерживали минимальное преимущество, но на 73-й минуте счет стал равным. Пара случайных рикошетов позволила вышедшему на замену Такуми Минамино расстрелять ворота Мартинеса из центра штрафной — 1:1.
Некоторое время "Арсенал" был в смятении, но затем расправил плечи и принялся атаковать. Заключительные минуты получились очень бодрыми, однако победителя не выявили.
Следуя регламенту, команды сразу перешли к серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах — промах Риана Брюстера, который послал мяч в перекладину.
"Арсенал" выиграл свой второй трофей при Микеле Артете, а вот "Ливерпуль", как и год назад, уступил в серии пенальти на "Уэмбли".
"Арсенал" — "Ливерпуль" — 1:1 (1:0) победа "Арсенала" в серии пенальти — 5:4
Серия пенальти: Салах (гол) — Нелсон (гол), Фабиньо (гол) — Мэйтланд-Найлс (гол), Брюстер (перекладина) — Соареш (гол), Минамино (гол) — Луис (гол), Джонс (гол) — Обамеянг (гол).
Голы: Обамеянг 12 — Минамино 73.
"Арсенал": Мартинес, Беллерин (Соареш 58), Луис, Холдинг, Тирни (Колашинац 83), Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Джака, Сака (Уиллок 82), Нкетиа (Нелсон 82), Обамеянг.
"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс (Минамино 59), Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер (Кейта 59), Вейналдум (Брюстер 90), Мане, Салах, Фирмино (Джонс 83).
Предупреждение: Милнер.
29.08.2020 20:35
Просмотров: 2299
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
https://2ch.hk/po/src/39424784/15987209513280.mp4
Почему беларуский омон не обучили технике ББПЕ - бей бабу по eбалу ? Вот извращенец-садист под ником sausage наверняка издал бы указ о стрельбе на поражение, а выживших вывозить в лес и насиловать.
Бабы ведь так до резиденции лукашни дойдут и завизжат того досмерти.
(ответить)
Обосали лифак!!!
Алиска су4ка ни разу не угадала куда прыгать))))
(ответить)
Красиво тут взбудоражились всякие ослики от проигрыша гегемонов. Наверное забыли их прошлогоднюю предсезонку с суперкубками. Тоже была так себе - разминка. Начнётся чемп, включатся на полную, а сейчас пока разогрев двигателя.
А за Артету и Арсенал можно только порадоваться и поздравить. Хорошо закончили сезон и начали красиво.
(ответить)
с начала игры было понятно всем похуй на этот кубок
(ответить)
Нечто такое было с Челси после чемпионства. Когда Челси потом занял 10 е место. Тогда Челси на предсезонке хреново играл. Тоже и лифаком происходит
(ответить)
арсенал с победой, Артета норм автобус поставил, эх надо было Адриана на серию выпускать и ранее Мане должен был реализовать сои моменты(
(ответить)
Матрица — это система, Нео. Эта система — наш враг. Когда ты внутри, ты осматриваешься, что ты видишь? Бизнесмены, учителя, адвокаты, плотники. Люди, которых мы пытаемся спасти, но пока они подключены, они все еще часть системы, а значит — наши враги. Ты должен понять, что большинство этих людей не готовы к отключению. И множество из них очень привязаны к системе, поэтому они будут бороться за нее…
(ответить)
Опять мемфис вылез... Осталось еще остальным гунерским долбоебикам повылезать и начнут друг друга в жопень пердолить
(ответить)
Давно тут не был, но тут такой повод - колбасных пидорасов с победой и очередным кубком.
(ответить)
ахахахахха долбоёб
29.08.2020 20:43 #
melwood-lfc
Тиаго оформят на след неделе кста
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/80602/?c=1#c7194798
(ответить)
Просто немного не повезло. Едем дальше. YNWA!!!
(ответить)
«Арсенал»-сын: пускает «Спартак» на 1 место
«Арсенал»-отец: выигрывает Суперкубок Англии
(ответить)
Отдельное поздравление бимбоунитазику ака колбасный мыслитель ака сосач с победой.
(ответить)
заметили какой ван дейк медленный был? а сосолах? ваще ору)) чмоне тоже донный какой-то, робертсон тупо тупой бегунок навешиватель, мозгов больше не хватает сыграть умнее, тупо е6аш в кучу игроков, вдруг долетит к своему, днище лютое, дермино ваще 6лять потерянный, носится по полю а профита нет, про лавку я молчу, смотришь на этих брюстеров, миномин, элиотов и просто е6ло фейспалмом покрываешь, и это чемпион 6лять? да это самый лютый картонный шарлатанный псевдочемпионишка! в новом сезоне будет поставлен на свое законное 7 место!
(ответить)
Почему зеропули так горят от пенсов, челси?
Казалось бы гыгымоны, чэмпыоны... А пенсы так, мусор, по словам зеропулей. .. Арсенал победил зеропуль, а зеропули горят от челси.
Тушите пуканы, иначе вам его потушит вернер, ахахахха
(ответить)
Играли два говна по факту, ждем матчи Тоттенхэма, будем наслаждаться настоящим футболом, а не вот это вот все...
(ответить)
Очередной товарняк для ливерпуля, как раз предсезонка идет, учитывая это, сыграли норм. Аснл удивил супероборонительной тактикой, в остальном все ожидаемо, лондонцы были больше нацелены на победу и явно специально форму набирали к матчу.
Красные не стали ради одного матча рвать подготовку к целому сезону, с началом апл встанут в колею и побегут, для прохождения дистанции надо грамотно распредилить силы.
Кейта с минамино должны усилить команду, хорошо смотрятся в последних матчах.
Клопп топ
(ответить)
```¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶`````¶¶¶``¶¶
``¶`¶¶```¶¶`¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶`¶¶````¶`¶¶``¶¶
`¶``¶¶````¶¶¶¶````¶¶¶```¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶````¶¶¶¶```¶``¶¶``¶¶¶¶
¶¶``¶¶``````¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
¶¶``¶¶````¶¶¶```¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶````¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶
¶¶``¶¶```¶¶¶¶
¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶
¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
`¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶````¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
¶¶``¶¶````¶¶````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶````````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
¶¶````````¶¶````¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
¶¶``¶¶````¶¶````¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
`¶¶¶¶`````¶¶````¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
(ответить)
```¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶`````¶¶¶``¶¶
``¶`¶¶```¶¶`¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶`¶¶````¶`¶¶``¶¶
`¶``¶¶````¶¶¶¶````¶¶¶```¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶````¶¶¶¶```¶``¶¶``¶¶¶¶
¶¶``¶¶``````¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
¶¶``¶¶````¶¶¶```¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶````¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶
¶¶``¶¶```¶¶¶¶
¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶
¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
`¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶````¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
¶¶``¶¶````¶¶````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶````````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
¶¶````````¶¶````¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
¶¶``¶¶````¶¶````¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
`¶¶¶¶`````¶¶````¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶¶`````¶
Источник: http://fapl.ru/posts/80602/#reply
(ответить)
Наблюдаем в очередной раз гыгымонию лфк.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий