"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии

Арсенал "Ливерпуль" второй год подряд уступил Суперкубок Англии в серии пенальти, на сей раз — "Арсеналу".

Главный тренер "канониров" Микель Артета сохранил доверие Эмилиано Мартинесу, несмотря на выздоровление своего первого номера Бернда Лено, с которым вместе на лавке оказался и новичок Вильям Салиба. Николя Пепе и Александр Лакасетт в заявку не попали, поскольку все еще находятся на карантине. Вернувшийся из аренды Мохамед Эльнени появился с первых минут.

"Красные" недосчитались из-за травмы Трента Александер-Арнольда, которого справа в обороне заменил Неко Уильямс. Джеймс Милнер вышел в центр поля вместо также отсутствующего Джордана Хендерсона.

В начале матча мяч лучше держался у подопечных Юргена Клоппа, а на седьмой минуте Виргил Ван Дейк ногой поразил ворота после заброса партнера со штрафного, однако гол не был засчитан — офсайд.

Ответ "Арсенала" последовал на 12-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг получил мяч на левом краю, сместился вдоль линии штрафной мимо Уильямса и нанес роскошный удар в дальний угол ворот — 1:0. Кстати, это был первый в матче удар.

Спустя шесть минут "канониры" едва не удвоили счет с помощью быстрой контратаки. Букайо Сака с правого края штрафной площади сделал передачу в центр, а подключившийся Эдди Нкетиа пробил в касание низом — Алиссон выручил "Ливерпуль"!

"Арсенал" и дальше делал ставку на быстрые выпады, и это было довольно опасно. Позиционный же футбол "Ливерпуля" никаких дивидендов не давал.

После перерыва ничего не поменялось, но на 56-й минуте "красные", наконец, нанесли свой первый удар в створ. Энди Робертсон классным пасом со своей половины поля запустил в прорыв Садио Мане, который ускользнул от Роба Холдинга и вышел один на один, однако Мартинес сыграл блестяще.

"Канониры" очень четко и уверено удерживали минимальное преимущество, но на 73-й минуте счет стал равным. Пара случайных рикошетов позволила вышедшему на замену Такуми Минамино расстрелять ворота Мартинеса из центра штрафной — 1:1.

Некоторое время "Арсенал" был в смятении, но затем расправил плечи и принялся атаковать. Заключительные минуты получились очень бодрыми, однако победителя не выявили.

Следуя регламенту, команды сразу перешли к серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах — промах Риана Брюстера, который послал мяч в перекладину.

"Арсенал" выиграл свой второй трофей при Микеле Артете, а вот "Ливерпуль", как и год назад, уступил в серии пенальти на "Уэмбли".

"Арсенал" — "Ливерпуль" — 1:1 (1:0) победа "Арсенала" в серии пенальти — 5:4

Серия пенальти: Салах (гол) — Нелсон (гол), Фабиньо (гол) — Мэйтланд-Найлс (гол), Брюстер (перекладина) — Соареш (гол), Минамино (гол) — Луис (гол), Джонс (гол) — Обамеянг (гол).

Голы: Обамеянг 12 — Минамино 73.

"Арсенал": Мартинес, Беллерин (Соареш 58), Луис, Холдинг, Тирни (Колашинац 83), Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Джака, Сака (Уиллок 82), Нкетиа (Нелсон 82), Обамеянг.

"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс (Минамино 59), Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер (Кейта 59), Вейналдум (Брюстер 90), Мане, Салах, Фирмино (Джонс 83).

Предупреждение: Милнер.


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 20:35

Количество просмотров Просмотров: 2299

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sixth-place 29.08.2020 20:58 # sixth-place
    https://2ch.hk/po/src/39424784/15987209513280.mp4

    Почему беларуский омон не обучили технике ББПЕ - бей бабу по eбалу ? Вот извращенец-садист под ником sausage наверняка издал бы указ о стрельбе на поражение, а выживших вывозить в лес и насиловать.
    Бабы ведь так до резиденции лукашни дойдут и завизжат того досмерти.

    (ответить)

  2. gandalf 29.08.2020 20:56 # gandalf
    Обосали лифак!!!
    Алиска су4ка ни разу не угадала куда прыгать))))

    (ответить)

  3. sausage 29.08.2020 20:55 # sausage
    Красиво тут взбудоражились всякие ослики от проигрыша гегемонов. Наверное забыли их прошлогоднюю предсезонку с суперкубками. Тоже была так себе - разминка. Начнётся чемп, включатся на полную, а сейчас пока разогрев двигателя.
    А за Артету и Арсенал можно только порадоваться и поздравить. Хорошо закончили сезон и начали красиво.

    (ответить)

  4. gormartin 29.08.2020 20:55 # gormartin
    с начала игры было понятно всем похуй на этот кубок

    (ответить)

  5. mototroller 29.08.2020 20:54 # mototroller
    Нечто такое было с Челси после чемпионства. Когда Челси потом занял 10 е место. Тогда Челси на предсезонке хреново играл. Тоже и лифаком происходит

    (ответить)

  6. keremet 29.08.2020 20:54 # keremet
    арсенал с победой, Артета норм автобус поставил, эх надо было Адриана на серию выпускать и ранее Мане должен был реализовать сои моменты(

    (ответить)

  7. anabanana94 29.08.2020 20:53 # anabanana94
    Матрица — это система, Нео. Эта система — наш враг. Когда ты внутри, ты осматриваешься, что ты видишь? Бизнесмены, учителя, адвокаты, плотники. Люди, которых мы пытаемся спасти, но пока они подключены, они все еще часть системы, а значит — наши враги. Ты должен понять, что большинство этих людей не готовы к отключению. И множество из них очень привязаны к системе, поэтому они будут бороться за нее…

    (ответить)

  8. thegodfather 29.08.2020 20:52 # thegodfather
    Опять мемфис вылез... Осталось еще остальным гунерским долбоебикам повылезать и начнут друг друга в жопень пердолить

    (ответить)

  9. muaxaxaxa 29.08.2020 20:52 # muaxaxaxa
    Давно тут не был, но тут такой повод - колбасных пидорасов с победой и очередным кубком.

    (ответить)

  10. narcot 29.08.2020 20:51 # narcot
    ахахахахха долбоёб

    29.08.2020 20:43 #
    melwood-lfc

    Тиаго оформят на след неделе кста
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80602/?c=1#c7194798

    (ответить)

  11. b84 29.08.2020 20:50 # b84
    Просто немного не повезло. Едем дальше. YNWA!!!

    (ответить)

  12. narcot 29.08.2020 20:50 # narcot
    «Арсенал»-сын: пускает «Спартак» на 1 место
    «Арсенал»-отец: выигрывает Суперкубок Англии

    (ответить)

  13. thegodfather 29.08.2020 20:49 # thegodfather
    Отдельное поздравление бимбоунитазику ака колбасный мыслитель ака сосач с победой.

    (ответить)

  14. bezviz 29.08.2020 20:49 # bezviz
    заметили какой ван дейк медленный был? а сосолах? ваще ору)) чмоне тоже донный какой-то, робертсон тупо тупой бегунок навешиватель, мозгов больше не хватает сыграть умнее, тупо е6аш в кучу игроков, вдруг долетит к своему, днище лютое, дермино ваще 6лять потерянный, носится по полю а профита нет, про лавку я молчу, смотришь на этих брюстеров, миномин, элиотов и просто е6ло фейспалмом покрываешь, и это чемпион 6лять? да это самый лютый картонный шарлатанный псевдочемпионишка! в новом сезоне будет поставлен на свое законное 7 место!

    (ответить)

  15. thegodfather 29.08.2020 20:48 # thegodfather
    Почему зеропули так горят от пенсов, челси?
    Казалось бы гыгымоны, чэмпыоны... А пенсы так, мусор, по словам зеропулей. .. Арсенал победил зеропуль, а зеропули горят от челси.

    Тушите пуканы, иначе вам его потушит вернер, ахахахха

    (ответить)

  16. anabanana94 29.08.2020 20:47 # anabanana94
    Играли два говна по факту, ждем матчи Тоттенхэма, будем наслаждаться настоящим футболом, а не вот это вот все...

    (ответить)

  17. liverfun 29.08.2020 20:47 # liverfun
    Очередной товарняк для ливерпуля, как раз предсезонка идет, учитывая это, сыграли норм. Аснл удивил супероборонительной тактикой, в остальном все ожидаемо, лондонцы были больше нацелены на победу и явно специально форму набирали к матчу.
    Красные не стали ради одного матча рвать подготовку к целому сезону, с началом апл встанут в колею и побегут, для прохождения дистанции надо грамотно распредилить силы.
    Кейта с минамино должны усилить команду, хорошо смотрятся в последних матчах.
    Клопп топ

    (ответить)

  18. griezmann 29.08.2020 20:46 # griezmann
    ```¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶`````¶¶¶``¶¶
    ``¶`¶¶```¶¶`¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶`¶¶````¶`¶¶``¶¶
    `¶``¶¶````¶¶¶¶````¶¶¶```¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶````¶¶¶¶```¶``¶¶``¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶``````¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶````¶¶¶```¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶````¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶

    ¶¶``¶¶```¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
    ¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶``¶¶``¶¶

    `¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶````¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
    ¶¶``¶¶````¶¶````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶````````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
    ¶¶````````¶¶````¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
    ¶¶``¶¶````¶¶````¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
    `¶¶¶¶`````¶¶````¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶

    (ответить)

  19. sixth-place 29.08.2020 20:45 # sixth-place
    ```¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶`````¶¶¶``¶¶
    ``¶`¶¶```¶¶`¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶`¶¶````¶`¶¶``¶¶
    `¶``¶¶````¶¶¶¶````¶¶¶```¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶````¶¶¶¶```¶``¶¶``¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶``````¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``````¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶````¶¶¶```¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶``````¶¶``¶¶````¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶

    ¶¶``¶¶```¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
    ¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶``¶¶``¶¶

    `¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶````¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
    ¶¶``¶¶````¶¶````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶````````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
    ¶¶````````¶¶````¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``````¶¶¶`````¶¶¶`````¶¶¶
    ¶¶``¶¶````¶¶````¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶``¶¶
    `¶¶¶¶`````¶¶````¶¶``````¶¶``¶¶``¶¶``¶¶```¶¶¶¶```¶¶``¶¶``¶¶¶¶¶¶````¶¶¶`````¶

    Источник: http://fapl.ru/posts/80602/#reply

    (ответить)

  20. thegodfather 29.08.2020 20:45 # thegodfather
    Наблюдаем в очередной раз гыгымонию лфк.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: