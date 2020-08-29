"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии

"Ливерпуль" второй год подряд уступил Суперкубок Англии в серии пенальти, на сей раз — "Арсеналу".

Главный тренер "канониров" Микель Артета сохранил доверие Эмилиано Мартинесу, несмотря на выздоровление своего первого номера Бернда Лено, с которым вместе на лавке оказался и новичок Вильям Салиба. Николя Пепе и Александр Лакасетт в заявку не попали, поскольку все еще находятся на карантине. Вернувшийся из аренды Мохамед Эльнени появился с первых минут.



"Красные" недосчитались из-за травмы Трента Александер-Арнольда, которого справа в обороне заменил Неко Уильямс. Джеймс Милнер вышел в центр поля вместо также отсутствующего Джордана Хендерсона.



В начале матча мяч лучше держался у подопечных Юргена Клоппа, а на седьмой минуте Виргил Ван Дейк ногой поразил ворота после заброса партнера со штрафного, однако гол не был засчитан — офсайд.



Ответ "Арсенала" последовал на 12-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг получил мяч на левом краю, сместился вдоль линии штрафной мимо Уильямса и нанес роскошный удар в дальний угол ворот — 1:0. Кстати, это был первый в матче удар.



Спустя шесть минут "канониры" едва не удвоили счет с помощью быстрой контратаки. Букайо Сака с правого края штрафной площади сделал передачу в центр, а подключившийся Эдди Нкетиа пробил в касание низом — Алиссон выручил "Ливерпуль"!



"Арсенал" и дальше делал ставку на быстрые выпады, и это было довольно опасно. Позиционный же футбол "Ливерпуля" никаких дивидендов не давал.



После перерыва ничего не поменялось, но на 56-й минуте "красные", наконец, нанесли свой первый удар в створ. Энди Робертсон классным пасом со своей половины поля запустил в прорыв Садио Мане, который ускользнул от Роба Холдинга и вышел один на один, однако Мартинес сыграл блестяще.



"Канониры" очень четко и уверено удерживали минимальное преимущество, но на 73-й минуте счет стал равным. Пара случайных рикошетов позволила вышедшему на замену Такуми Минамино расстрелять ворота Мартинеса из центра штрафной — 1:1.



Некоторое время "Арсенал" был в смятении, но затем расправил плечи и принялся атаковать. Заключительные минуты получились очень бодрыми, однако победителя не выявили.



Следуя регламенту, команды сразу перешли к серии пенальти, и здесь все предрешил единственный промах — промах Риана Брюстера, который послал мяч в перекладину.



"Арсенал" выиграл свой второй трофей при Микеле Артете, а вот "Ливерпуль", как и год назад, уступил в серии пенальти на "Уэмбли".



"Арсенал" — "Ливерпуль" — 1:1 (1:0) победа "Арсенала" в серии пенальти — 5:4



Серия пенальти: Салах (гол) — Нелсон (гол), Фабиньо (гол) — Мэйтланд-Найлс (гол), Брюстер (перекладина) — Соареш (гол), Минамино (гол) — Луис (гол), Джонс (гол) — Обамеянг (гол).



Голы: Обамеянг 12 — Минамино 73.



"Арсенал": Мартинес, Беллерин (Соареш 58), Луис, Холдинг, Тирни (Колашинац 83), Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Джака, Сака (Уиллок 82), Нкетиа (Нелсон 82), Обамеянг.



"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс (Минамино 59), Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер (Кейта 59), Вейналдум (Брюстер 90), Мане, Салах, Фирмино (Джонс 83).



Предупреждение: Милнер.