Зийеш травмировался в своем дебюте за "Челси"

Дебют Хакима Зийеша за "Челси" в товарищеском матче против "Брайтона" (1:1) обернулся травмой марокканского вингера.

В субботу на "Амекс" состоялся первый с марта футбольный матч при зрителях в Англии — около 2,500 фанатов "Брайтона" расположились на трибунах.



Как и другой новичок "синих" Тимо Вернер, Зийеш вышел в стартовом составе, но если немец отличился спустя 207 секунд после начала матча, то марокканец получил травму во втором тайме.



Неудачно подвернув колено, Хаким получил первую медицинскую помощь и попытался вернуться в игру, но почти сразу же попросил своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда о замене.



Добавим, что свой первый официальный матч в сезоне 2020/21 "Челси" по иронии судьбы сыграет как раз против "Брайтона" на выезде 14 сентября.