Зийеш травмировался в своем дебюте за "Челси"

Хаким Зийеш и Фрэнк Лэмпард Дебют Хакима Зийеша за "Челси" в товарищеском матче против "Брайтона" (1:1) обернулся травмой марокканского вингера.

В субботу на "Амекс" состоялся первый с марта футбольный матч при зрителях в Англии — около 2,500 фанатов "Брайтона" расположились на трибунах.

Как и другой новичок "синих" Тимо Вернер, Зийеш вышел в стартовом составе, но если немец отличился спустя 207 секунд после начала матча, то марокканец получил травму во втором тайме.

Неудачно подвернув колено, Хаким получил первую медицинскую помощь и попытался вернуться в игру, но почти сразу же попросил своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда о замене.

Добавим, что свой первый официальный матч в сезоне 2020/21 "Челси" по иронии судьбы сыграет как раз против "Брайтона" на выезде 14 сентября.


Метки Зийеш, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. sir-alexferguson 29.08.2020 20:41 # sir-alexferguson
    лооооол

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  2. chr1s8rown 29.08.2020 20:36 # chr1s8rown
    Играть за щельси это боль

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  3. gidro-met 29.08.2020 20:31 # gidro-met
    Это норм для вегана) Хаверца заворачивайте уже да побыстрее!

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  4. thegodfather 29.08.2020 20:08 # thegodfather
    Не смешите. Там легкая травмочка. Не рисковали им дальше, что очевидно для товарняка.

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  5. scauzer11 29.08.2020 20:05 # scauzer11
    довы.бывались пенсы))

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  6. kos9k 29.08.2020 20:01 # kos9k
    Пхахахаха

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