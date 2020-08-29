Зийеш травмировался в своем дебюте за "Челси"
Дебют Хакима Зийеша за "Челси" в товарищеском матче против "Брайтона" (1:1) обернулся травмой марокканского вингера.
В субботу на "Амекс" состоялся первый с марта футбольный матч при зрителях в Англии — около 2,500 фанатов "Брайтона" расположились на трибунах.
Как и другой новичок "синих" Тимо Вернер, Зийеш вышел в стартовом составе, но если немец отличился спустя 207 секунд после начала матча, то марокканец получил травму во втором тайме.
Неудачно подвернув колено, Хаким получил первую медицинскую помощь и попытался вернуться в игру, но почти сразу же попросил своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда о замене.
Добавим, что свой первый официальный матч в сезоне 2020/21 "Челси" по иронии судьбы сыграет как раз против "Брайтона" на выезде 14 сентября.
29.08.2020 20:00
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Последние комментарии:
лооооол
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Играть за щельси это боль
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Это норм для вегана) Хаверца заворачивайте уже да побыстрее!
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Не смешите. Там легкая травмочка. Не рисковали им дальше, что очевидно для товарняка.
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довы.бывались пенсы))
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Пхахахаха
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