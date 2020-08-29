МЮ отправил Жоэла Перейру в "Хаддерсфилд"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Жоэл Перейра отправился в "Хаддерсфилд", где проведет весь сезон 2020/21 на правах аренды.

Перейра принадлежит "Юнайтед" с 2012 года и с 2015 успел совершить командировки уже в пять клубов. "Хаддерсфилд" становится его шестым.



Обладая Давидом Де Хеа, Дином Хендерсоном, Серхио Ромеро и Ли Грантом, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер со спокойной душой позволил Жоэлу уйти за практикой.



Добавим, пока что 24-летний португалец, рожденный в Швейцарии, может похвастать только тремя сыгранными матчами за первую команду "Юнайтед".