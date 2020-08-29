Артета: "Виллиан не удовлетворен своими достижениями"

Виллиан Главный тренер "Арсенала" Микель Артета убежден, что в лице вингера Виллиана он получил игрока, который по-прежнему голоден до успеха.

За семь лет в "Челси" Виллиан выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

Кому-то кажется, что 32-летний бразилец перебрался на "Эмирейтс" доигрывать карьеру, но у Артеты совершенно другое впечатление о своем новичке.

"Я хочу обладать игроками, которые являются оптимистами, готовы выкладываться без остатка и жаждут побеждать с нашим клубом".

"Именно такое впечатление производит на меня Виллиан с первого дня нашей встречи. Он не удовлетворен тем, чего добился в своей карьере, а он добился многого, и он придаст нечто особенное нашей команде", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Виллиан

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 29.08.2020 18:20 # superglor
    Не удовлетворен тем сколько заработал и решил срубить бабла действительно по крупному.

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  2. m-ballack 29.08.2020 18:06 # m-ballack
    Посему перешел в трофикар, ага.

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