Гвардиола срочно улетел в Барселону

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола по срочным делам улетел в Барселону.

В соответствии с коронавирусными ограничениями, введенными правительством Британии, по возвращении из Испании Гвардиоле придется самоизолироваться на 14 дней.

Даже если Хосеп вернется в Англию сегодня, снова появиться на тренировочной базе "горожан" он сможет только 11 сентября.

Однако Гвардиола все равно решился посетить родину, несмотря на риск нарушить подготовку к новому сезону. Накануне вечером наставник "Сити" был замечен в одном из китайских ресторанов Барселоны, сообщает Daily Mail.

Логично предположить, что внезапная поездка Гвардиолы в Испанию в момент, когда "горожане" начинают предсезонную подготовку, связана с ситуацией нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Перед тем, как в минувший вторник подать прошение о трансфере, Месси побеседовал с Гвардиолой, а сегодня стало известно, что со стороны игрока и тренера есть обоюдное желание воссоединиться.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 17:00

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  1. chr1s8rown 29.08.2020 18:24 # chr1s8rown
    Хозяин меси позвал своего пса

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  2. kos9k 29.08.2020 17:37 # kos9k
    Самоизолируется с Месси на пару ночей))

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  3. scholes22 29.08.2020 17:13 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  4. ganinilyha 29.08.2020 17:05 # ganinilyha
    Ну если этот лохич и теперь не выиграет лч, то я не знаю

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