Гвардиола срочно улетел в Барселону
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола по срочным делам улетел в Барселону.
В соответствии с коронавирусными ограничениями, введенными правительством Британии, по возвращении из Испании Гвардиоле придется самоизолироваться на 14 дней.
Даже если Хосеп вернется в Англию сегодня, снова появиться на тренировочной базе "горожан" он сможет только 11 сентября.
Однако Гвардиола все равно решился посетить родину, несмотря на риск нарушить подготовку к новому сезону. Накануне вечером наставник "Сити" был замечен в одном из китайских ресторанов Барселоны, сообщает Daily Mail.
Логично предположить, что внезапная поездка Гвардиолы в Испанию в момент, когда "горожане" начинают предсезонную подготовку, связана с ситуацией нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Перед тем, как в минувший вторник подать прошение о трансфере, Месси побеседовал с Гвардиолой, а сегодня стало известно, что со стороны игрока и тренера есть обоюдное желание воссоединиться.
29.08.2020 17:00
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Последние комментарии:
Хозяин меси позвал своего пса
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Самоизолируется с Месси на пару ночей))
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КОРОЛЬ!!!
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Ну если этот лохич и теперь не выиграет лч, то я не знаю
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