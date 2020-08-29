Гвардиола срочно улетел в Барселону

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола по срочным делам улетел в Барселону.

В соответствии с коронавирусными ограничениями, введенными правительством Британии, по возвращении из Испании Гвардиоле придется самоизолироваться на 14 дней.



Даже если Хосеп вернется в Англию сегодня, снова появиться на тренировочной базе "горожан" он сможет только 11 сентября.



Однако Гвардиола все равно решился посетить родину, несмотря на риск нарушить подготовку к новому сезону. Накануне вечером наставник "Сити" был замечен в одном из китайских ресторанов Барселоны, сообщает Daily Mail.



Логично предположить, что внезапная поездка Гвардиолы в Испанию в момент, когда "горожане" начинают предсезонную подготовку, связана с ситуацией нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.



Перед тем, как в минувший вторник подать прошение о трансфере, Месси побеседовал с Гвардиолой, а сегодня стало известно, что со стороны игрока и тренера есть обоюдное желание воссоединиться.