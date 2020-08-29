Мартинелли не согласился с Артетой насчет своей лучшей позиции

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли не согласился со своим наставником Микелем Артетой насчет своей лучшей позиции на поле.

По ходу минувшего сезона, еще до карантина, Артета рассуждают о Мартинелли и Пьер-Эмерике Обамеянге как о центральных форвардах.



Однако сам 19-летний бразилец, который в данный момент тяжело травмирован и вернется только после Нового года, считает, что его лучшая роль — фланговый нападающий.



"Мне нравится играть на открытом пространстве, и хотя я играю по центру, все-таки я предпочитаю начинать на фланге".



"Тем не менее, главное для меня — просто играть. Центрального защитника, крайнего защитника, голкипера — неважно, я просто хочу играть", — цитирует Мартинелли Daily Mirror.