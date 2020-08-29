Мартинелли не согласился с Артетой насчет своей лучшей позиции

Габриэль Мартинелли и Микель Артета Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли не согласился со своим наставником Микелем Артетой насчет своей лучшей позиции на поле.

По ходу минувшего сезона, еще до карантина, Артета рассуждают о Мартинелли и Пьер-Эмерике Обамеянге как о центральных форвардах.

Однако сам 19-летний бразилец, который в данный момент тяжело травмирован и вернется только после Нового года, считает, что его лучшая роль — фланговый нападающий.

"Мне нравится играть на открытом пространстве, и хотя я играю по центру, все-таки я предпочитаю начинать на фланге".

"Тем не менее, главное для меня — просто играть. Центрального защитника, крайнего защитника, голкипера — неважно, я просто хочу играть", — цитирует Мартинелли Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Мартинелли

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 16:00

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