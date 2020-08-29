"Арсенал" готов продать Эмилиано Мартинеса

"Арсенал" готов продать своего голкипера Эмилиано Мартинеса за 20 миллионов фунтов.

Вскоре после возобновления сезона 2019/20 в июне первый номер "Арсенала" Бернд Лено получил тяжелую травму колена, и с тех пор ворота команды защищал Мартинес.



Эмилиано проявил себя с лучшей стороны и даже помог "канонирам" выиграть Кубок Англии.



Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол, 27-летний аргентинец обозначил свои притязания на роль основного голкипера и предупредил, что не вернется на скамейку запасных.



Однако сейчас Лено уже здоров, и главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете нужно сделать выбор между Берндом и Эмилиано в преддверии нового сезона.



The Athletic предполагает, что Лено останется первым номером "Арсенала", а яркую концовку минувшего сезона в исполнении Мартинесу клуб использует для того, чтобы выгодно продать Эмилиано.



Мартинес уже привлек интерес нескольких клубов, но надеется, что "Арсенал" понизит его цену до более адекватных 10 млн. фунтов.