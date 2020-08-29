"Арсенал" готов продать Эмилиано Мартинеса
"Арсенал" готов продать своего голкипера Эмилиано Мартинеса за 20 миллионов фунтов.
Вскоре после возобновления сезона 2019/20 в июне первый номер "Арсенала" Бернд Лено получил тяжелую травму колена, и с тех пор ворота команды защищал Мартинес.
Эмилиано проявил себя с лучшей стороны и даже помог "канонирам" выиграть Кубок Англии.
Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол, 27-летний аргентинец обозначил свои притязания на роль основного голкипера и предупредил, что не вернется на скамейку запасных.
Однако сейчас Лено уже здоров, и главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете нужно сделать выбор между Берндом и Эмилиано в преддверии нового сезона.
The Athletic предполагает, что Лено останется первым номером "Арсенала", а яркую концовку минувшего сезона в исполнении Мартинесу клуб использует для того, чтобы выгодно продать Эмилиано.
Мартинес уже привлек интерес нескольких клубов, но надеется, что "Арсенал" понизит его цену до более адекватных 10 млн. фунтов.
29.08.2020 15:00
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хороший кипер...20 за такого мало
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