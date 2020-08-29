Мане открыт к воссоединению с Куманом в "Барселоне"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане открыт к воссоединению со своим бывшим тренером по "Саутгемптону" Рональдом Куманом в "Барселоне".
Мане играл важнейшую роль в завоевании "красными" трофея Лиги Чемпионов и титула Премьер-Лиги в двух последних сезонах, однако в команде Юргена Клоппа 28-летний сенегалец не чувствует себя вожаком.
Как утверждает испанское издание Mundo Deprtivo, ради укрепления своего статуса суперзвезды и борьбы за престижные индивидуальные награды Садио готов рассмотреть возможность переезда в Ла Лигу.
Благо сейчас Мане предоставился шанс благодаря Куману выйти из тени Мохамеда Салаха с Джорданом Хендерсоном и отправиться в "Барселону", которая готовится к перестройке.
Вместе с тем сообщается, что "Барселоне" придется заплатить "Ливерпулю" 107 миллионов фунтов в качестве компенсации. Такие деньги будут у каталонцев только в случае продажи Лионеля Месси.
29.08.2020 14:00
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один из тех, кого ни за какие деньги не продадут
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