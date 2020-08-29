"Лидс" обновил свой трансферный рекорд покупкой Родриго

Новичок Премьер-Лиги "Лидс" объявил о приобретении нападающего "Валенсии" и сборной Испании Родриго. Сделка оценивается в рекордные для клуба с "Элланд Роуд" 27 миллионов фунтов.

Договорившись с "Валенсией" еще в минувший вторник, к уикенду "Лидс" уладил все формальности с самим игроком, который сегодня заключил контракт до 2024 года.



29-летний нападающий, на счету которого 22 матча за сборную Испании, уже имеет небольшой опыт выступлений в Англии, проведя сезон 2010/11 в "Болтоне" на правах аренды.



Последние шесть сезонов Родриго провел в "Валенсии", где забил 59 голов в 220 матчах с учетом всех соревнований и даже выиграл Кубок Испании год назад.



"Я буду работать с одним из лучших тренеров в футболе (Марсело Бьелсой), он делал важные вещи в разных клубах, и я в восторге от того, что буду учиться у него", — сообщил Родриго.