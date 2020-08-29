"Лидс" обновил свой трансферный рекорд покупкой Родриго

Родриго Новичок Премьер-Лиги "Лидс" объявил о приобретении нападающего "Валенсии" и сборной Испании Родриго. Сделка оценивается в рекордные для клуба с "Элланд Роуд" 27 миллионов фунтов.

Договорившись с "Валенсией" еще в минувший вторник, к уикенду "Лидс" уладил все формальности с самим игроком, который сегодня заключил контракт до 2024 года.

29-летний нападающий, на счету которого 22 матча за сборную Испании, уже имеет небольшой опыт выступлений в Англии, проведя сезон 2010/11 в "Болтоне" на правах аренды.

Последние шесть сезонов Родриго провел в "Валенсии", где забил 59 голов в 220 матчах с учетом всех соревнований и даже выиграл Кубок Испании год назад.

"Я буду работать с одним из лучших тренеров в футболе (Марсело Бьелсой), он делал важные вещи в разных клубах, и я в восторге от того, что буду учиться у него", — сообщил Родриго.


Метки Валенсия, Лидс, Родриго, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 13:00

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  1. calvin-harris 29.08.2020 13:31 # calvin-harris
    толковый нап. 10-ку положит, как минимум.

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  2. ray-black 29.08.2020 13:21 # ray-black
    Опять начали деньгами сорить? Пару-тройку лет покуражаться и снова банкротство, внешняя администрация, привет Лига 2.

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  3. highneken 29.08.2020 13:12 # highneken
    Круто, но дорого , за 29 летнего напа

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  4. lexa-arsenal 29.08.2020 13:04 # lexa-arsenal
    топчики. ща опять портовые обрыганы набегут, будут слюной брызгать от трансферов других клубов после их минамин и цимикасов. стоило защеканцам взять картонный апл, на всех набрасываться начали

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  5. scholes22 29.08.2020 13:01 # scholes22
    Красавцы!!!

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