Клопп объяснил, почему не будет просить у владельцев "Ливерпуля" денег на трансферы

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему он никогда не будет просить у владельцев клуба денег на трансферы.

В это трансферное окно болельщики "Ливерпуля" с некоторой завистью наблюдают за трансферной активностью "Челси" и "Манчестер Сити", тогда как их собственный клуб потратился только на Костаса Цимикаса, при этом лишившись Деяна Ловрена и Адама Лаллану.



Некоторые фанаты считают, что Клопп должен попросить своих боссов выделить ему средства на покупку Тиаго Алькантары из "Баварии", но Юрген не готов поставить под удар финансовую стабильность "Ливерпуля".



"Я имею четкое представление о состоянии наших финансов. Четче быть не может".



"У нас никогда не будет таких отношений, чтобы я пошел к Майку Гордону (президенту FSG) и сказал: "Мне нужно столько-то денег, без них нам не выжить". Клуб прежде всего. Естественно, у других клубов другие политики, но ты должен принять это и ожидать этого".



"Точно так же было в прошлом году и годом ранее. Мы оставались верны себе, и это не навредило нам. Просто таков наш путь. Я не могу это изменить и не хочу. Я знал об этом, когда брался за работу здесь, и за мое время здесь ничего не изменилось".



"Будучи разумным человеком, я понимаю, что это не лучшее время в нашей жизни, так зачем строить далеко идущие планы? Тем не менее, мы в порядке, у нас хорошая команда, и мы мотивированы", — цитирует Клоппа Goal.