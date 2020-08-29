Клопп объяснил, почему не будет просить у владельцев "Ливерпуля" денег на трансферы
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему он никогда не будет просить у владельцев клуба денег на трансферы.
В это трансферное окно болельщики "Ливерпуля" с некоторой завистью наблюдают за трансферной активностью "Челси" и "Манчестер Сити", тогда как их собственный клуб потратился только на Костаса Цимикаса, при этом лишившись Деяна Ловрена и Адама Лаллану.
Некоторые фанаты считают, что Клопп должен попросить своих боссов выделить ему средства на покупку Тиаго Алькантары из "Баварии", но Юрген не готов поставить под удар финансовую стабильность "Ливерпуля".
"Я имею четкое представление о состоянии наших финансов. Четче быть не может".
"У нас никогда не будет таких отношений, чтобы я пошел к Майку Гордону (президенту FSG) и сказал: "Мне нужно столько-то денег, без них нам не выжить". Клуб прежде всего. Естественно, у других клубов другие политики, но ты должен принять это и ожидать этого".
"Точно так же было в прошлом году и годом ранее. Мы оставались верны себе, и это не навредило нам. Просто таков наш путь. Я не могу это изменить и не хочу. Я знал об этом, когда брался за работу здесь, и за мое время здесь ничего не изменилось".
"Будучи разумным человеком, я понимаю, что это не лучшее время в нашей жизни, так зачем строить далеко идущие планы? Тем не менее, мы в порядке, у нас хорошая команда, и мы мотивированы", — цитирует Клоппа Goal.
29.08.2020 12:00
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"Будучи разумным человеком, я понимаю, что это не лучшее время в нашей жизни, так зачем строить далеко идущие планы? Тем не менее, мы в порядке, у нас хорошая команда, и мы мотивированы", — цитирует Клоппа Goal.
Бомж уже соломку стелет. Прекрасно знает, что в новом сезоне картонка пролетит мимо четверки как фанера над Парижем. А тут уже и отмазка есть, типа мы же ниче не тратили, что вы от нас ждали
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цз и алькантару всеж надо бы прикупить
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Сосатб пидорасы порьовые!!! Сосать!!!
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Кому мозгов не хватает понять, футбол - это бизнес, и любая команда - результат ведения бизнеса
Челси купили "самого дорогого ГК" - и что толку?
МЮ купил "самого дорогого ЦЗ" - а по факту?
Заплатить оверпрайс - не значит получить лучшее
Чего Клоппу сейчас суетиться, когда непонятно какие будут прибыли (вернут ли зрителей на трибуны хотя бы) и когда у них один из сильнейших составов на сегодня
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потому что бомжи е6аные. хотя лучше никого не покупать, чем скупать говно по оверпрайсу, как вротебалси
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Денег нет. Наверное еще расплачиваются с судейским корпусом за прошлый сезон. Наивный дурачек, думает что и в этом будет также "везти"
Фа получил что хотел, нового чемпиона в лице 30 летнего куколда. Все, сказочке конец. Теперь придется узнать какого это падать на жопу с трона, защита апл и не таких ламала...
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Хахаха задаётся мне что клоп этими словами проявляет недовольство и просто свалит скоро
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утомили мусолить прижимистость ФСГ, ещё и вью дробя на куски, все поняли - Клопп покрывает своих работодателей и что?
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Опять с этими говнарями останемся Хуета,Чемберлен, Албанец и Матип ,которые весь сезон в инвалидном кресле проваляются
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Юру пора уже напинывать с команды,бесхарактерный подкаблучник...как можно было Вернера просрать за какие то жалкие 50 млн?
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Клопп уже мыслями на отдыхе в 2024
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У меня складывается устойчивое мнение,что мы постепенно превращаемся Зеропуков:)
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еще один сезон с пешеходом салахом. конец ливерпулю
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