"Челси" сосредоточится на Райсе в остатке трансферного окна

В остатке летнего трансферного окна "Челси" попытается приобрести полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Эта неделя получилась очень продуктивной для "Челси" в плане трансферной активности. "Синие" купили Бена Чилуэлла, а также подписали свободными агентами Маланга Сарра и Тиаго Силву.



"Челси" также находится на пороге приобретения Кая Хаверца из "Байера", однако в списке главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда остается еще одна большая цель, и это Райс.



Договориться с "Вест Хэмом" по 21-летнему Райсу, из которого Лэмпард собирается сделать центрального защитника, будет непросто, однако "Челси" знает, что находится в сильной позиции.



"Вест Хэм" тоже был бы рад укрепить свой состав, но в данный момент не имеет такой возможности — Дэвиду Мойесу сперва нужно продать, прежде чем он сможет купить.



Мойес уже несколько недель пытается найти покупателей на Фелипе Андерсона и Мануэля Лансини, но безуспешно, и продажа Райса может быть единственным выходом, чтобы главный тренер "молотобойцев" получил деньги на нужных ему новичков.



В данный момент "Вест Хэм" оценивает Райса в 80 миллионов фунтов, однако "синие" чувствуют, что время на их стороне, и надеются на хорошую скидку. В конце концов "Лестер" тоже изначально просил за Чилуэлла 70 млн. фунтов, но был вынужден довольствоваться 50 млн.



Если Лэмпард добьется своего, то траты "Челси" на трансферы в это окно превысят 250 млн. фунтов.