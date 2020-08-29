"Челси" сосредоточится на Райсе в остатке трансферного окна
В остатке летнего трансферного окна "Челси" попытается приобрести полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
Эта неделя получилась очень продуктивной для "Челси" в плане трансферной активности. "Синие" купили Бена Чилуэлла, а также подписали свободными агентами Маланга Сарра и Тиаго Силву.
"Челси" также находится на пороге приобретения Кая Хаверца из "Байера", однако в списке главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда остается еще одна большая цель, и это Райс.
Договориться с "Вест Хэмом" по 21-летнему Райсу, из которого Лэмпард собирается сделать центрального защитника, будет непросто, однако "Челси" знает, что находится в сильной позиции.
"Вест Хэм" тоже был бы рад укрепить свой состав, но в данный момент не имеет такой возможности — Дэвиду Мойесу сперва нужно продать, прежде чем он сможет купить.
Мойес уже несколько недель пытается найти покупателей на Фелипе Андерсона и Мануэля Лансини, но безуспешно, и продажа Райса может быть единственным выходом, чтобы главный тренер "молотобойцев" получил деньги на нужных ему новичков.
В данный момент "Вест Хэм" оценивает Райса в 80 миллионов фунтов, однако "синие" чувствуют, что время на их стороне, и надеются на хорошую скидку. В конце концов "Лестер" тоже изначально просил за Чилуэлла 70 млн. фунтов, но был вынужден довольствоваться 50 млн.
Если Лэмпард добьется своего, то траты "Челси" на трансферы в это окно превысят 250 млн. фунтов.
29.08.2020 11:00
Просмотров: 518
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хаварц, Райс, Месси, Облак. Камон Маринка!!! Чмоки всем.
(ответить)
Набирает 21 летних за бешенные бабки будто в фифа) как-то провалиться с таким составом много больше шансов, чем побороться за что-то большое
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий