Месси и Гвардиола снова хотят быть вместе

И нападающий "Барселоны" Лионель Месси, и главный тренер "Манчестер Сити" снова хотят поработать друг с другом.

Изъявив в минувший вторник желание покинуть "Ноу Камп", сейчас Месси готовится ко встрече с руководством "Барселоны", чтобы договориться об условиях расставания.



Формально срок действия пункта, который позволял Месси уйти свободным агентом, истек, и "Барселона" вправе просить 700 миллионов евро, что прописаны в контракте Лионеля в качестве отступных.



Если "Барселона" пойдет на уступки и отпустит свою легенду на реалистичных условиях, "Сити" будет явным фаворитом в борьбе за 33-летнего аргентинца.



Sky Sports подтверждает, что Месси и Гвардиола, вместе поработавшие в "Барселоне", хотят воссоединиться друг с другом.



Еще одна важная фигура для Месси — это его партнер по сборной Аргентины и большой друг по жизни Серхио Агуэро. По информации The Telegraph, Лионель буквально на днях в очередной раз разговаривал с бомбардиром "Сити".



В услугах Месси также заинтересованы ПСЖ и "Интер", однако персоны Гвардиолы и Агуэро не оставляют им шансов — вопрос лишь в том, на каких условиях "Барселона" позволит Лионелю уйти.