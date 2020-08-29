Месси и Гвардиола снова хотят быть вместе

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола И нападающий "Барселоны" Лионель Месси, и главный тренер "Манчестер Сити" снова хотят поработать друг с другом.

Изъявив в минувший вторник желание покинуть "Ноу Камп", сейчас Месси готовится ко встрече с руководством "Барселоны", чтобы договориться об условиях расставания.

Формально срок действия пункта, который позволял Месси уйти свободным агентом, истек, и "Барселона" вправе просить 700 миллионов евро, что прописаны в контракте Лионеля в качестве отступных.

Если "Барселона" пойдет на уступки и отпустит свою легенду на реалистичных условиях, "Сити" будет явным фаворитом в борьбе за 33-летнего аргентинца.

Sky Sports подтверждает, что Месси и Гвардиола, вместе поработавшие в "Барселоне", хотят воссоединиться друг с другом.

Еще одна важная фигура для Месси — это его партнер по сборной Аргентины и большой друг по жизни Серхио Агуэро. По информации The Telegraph, Лионель буквально на днях в очередной раз разговаривал с бомбардиром "Сити".

В услугах Месси также заинтересованы ПСЖ и "Интер", однако персоны Гвардиолы и Агуэро не оставляют им шансов — вопрос лишь в том, на каких условиях "Барселона" позволит Лионелю уйти.


Метки Агуэро, Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 10:00

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  1. slava-man-utd 29.08.2020 10:51 # slava-man-utd
    Скоро снова объединятся под голубым флагом

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  2. chr1s8rown 29.08.2020 10:48 # chr1s8rown
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  3. liverpool1892est 29.08.2020 10:47 # liverpool1892est
    Физрук и гном...сериал продолжается,2 сезон

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  4. maxfan 29.08.2020 10:38 # maxfan
    бляяя)))фото номер 1 в мировом футболе)))

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  5. kos9k 29.08.2020 10:37 # kos9k
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  6. scholes22 29.08.2020 10:33 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  7. yamateh 29.08.2020 10:12 # yamateh
    Миха пидарас и ресурс твой гавно

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  8. gormartin 29.08.2020 10:02 # gormartin
    типичные ПИДАРЫ

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