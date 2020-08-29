Клопп предупредил конкурентов насчет приобретений

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил, что громкие приобретения не дадут его конкурентам по Премьер-Лиге преимущества в следующем сезоне.

Из-за эффекта от пандемии коронавируса "Ливерпуль" ведет себя очень нерешительно на трансферном рынке, пока ограничившись приглашением Костаса Цимикаса на скамейку запасных.



Действующий чемпион Премьер-Лиги со стороны наблюдает, как "Челси" подписывает одного игрока за другим и как "Манчестер Сити" охотится за Лионелем Месси. Однако это не проблема для Клоппа, чья команда едва завершила сезон с 99 очками.



"Каждый год выиграть титул становится сложнее. Было ли нам легко в прошлом году? Определенно нет. Моментами это выглядело легко, но лишь потому, что мы были машиной по достижению результатов. Это единственная причина. Сложно в каждом матче. Нам приходилось так упорно сражаться".



"Если ты делаешь много изменений в составе, это хорошо. Но лучше на долгосрочную перспективу, чем на краткосрочную, потому что игрокам нужно привыкнуть друг к другу. Это не такое большое преимущество, но все же — мы привыкли друг к другу. Мы знаем, что мы делаем в определенные моменты".



"Мы знаем, что должны сочетать свою сыгранность с сенсационным настроем и сенсационным желанием преуспеть. Дело не в том, каких игроков кто-то другой может купить".



"Когда играешь против таких команд, ты должен быть готов сражаться и готов побеждать. В последние два-три года у нас довольно неплохо получалось", — цитирует Клоппа Daily Mail.