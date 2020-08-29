"Астон Вилла" сделала запрос насчет Абрахэма

"Астон Вилла" сделала запрос насчет нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма.

В минувшем сезоне Абрахэму удалось пробиться в первую команду "Челси" на волне того успеха, который ему сопутствовал в предыдущей кампании, которую он провел как раз в "Астон Вилле" на правах аренды.



Тогда Абрахэм наколотил 26 голов в 40 матчах Чемпионшипа и помог "вилланам" повыситься в классе.



Что касается минувшего сезона, то начинал его Тэмми за здравие, а заканчивал за упокой. 22-летнему англичанину не хватало стабильности, из-за чего он начал проигрывать конкуренцию вроде бы списанному Оливье Жиру.



С приходом на "Стэмфорд Бридж" Тимо Вернера ситуация Абрахэма может только усугубиться, и "Астон Вилла" увидела в этом шанс для себя, чтобы повторно арендовать Тэмми, однако тот не горит желанием возвращаться в Бирмингем, сообщает Daily Mail.



Трансферное окно будет открыто еще более месяца, и на данном этапе Абрахэм не собирается уходить из "Челси". Тэмми хочет быть частью команды Фрэнка Лэмпарда и сражаться за трофеи.