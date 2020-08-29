Анонс матча за Суперкубок Англии

В субботу, 29 августа, "Ливерпуль" и "Арсенал" разыграют Суперкубок Англии на "Уэмбли".

Выставочный матч чемпиона Премьер-Лиги и обладателя национального кубка традиционно предваряет старт нового сезона, и в коронавирусное время было решено не делать исключение.



Обе команды сыграют спустя 34 дня после заключительного дня сезона Премьер-Лиги 2019/20.



"Хотел бы я сыграть полноценный матч после всего двух недель подготовки? Нет. Но это не товарищеский матч, это полноценный матч против "Арсенала", — говорил главный тренер "красных" Юрген Клопп.



Примечательно, что год назад "Ливерпуль" уже играл за Суперкубок Англии — как вторая команда Премьер-Лиги, потому что "Манчестер Сити" завоевал и титул, и Кубок Англии. Тогда "красные" были биты в серии пенальти, так что этот трофей при Клоппе им пока не покорился.



- "Арсенал" и "Ливерпуль" сойдутся в матче за Суперкубок Англии в четвертый раз (прежде в 1979, 1989 и 2002 годах). Первые два раза выиграли "красные", затем верх взяли "канониры".



- "Ливерпуль" и "Арсенал" встретятся на "Уэмбли" впервые с Суперкубка Англии 1989 года, когда "красные" одержали победу благодаря единственному голу Питера Бирдсли.



- Это будет самый поздний матч за Суперкубок Англии со времен победы "Болтона" над "Вулверхэмптоном" в октябре 1958 (4:1).



- "Арсенал" выиграл семь из девяти своих последних матчей за Суперкубок Англии, включая все три крайних.



- Победой 2:1 на "Эмирейтс" в июне "Арсенал" прервал 10-матчевую безвыигрышную серию против "Ливерпуля" во всех соревнованиях.



- Последний раз "Арсеналу" удавалось одержать две победы подряд против "Ливерпуля" в сентябре 2012.



- За исключением матчей чемпионата, "Ливерпуль" выиграл только один из семи последних поединков на "Уэмбли" и не знает здесь победы с успеха против "Эвертона" в полуфинале Кубка Англии 2012 года (2 победы и 2 ничьи с тех пор).



- За исключением матчей чемпионата, "Арсенал" проиграл только один из 12 последних матчей а "Уэмбли" — 3:0 "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги 2018 года.



- Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг делал по дублю в каждом из двух последних матчей на "Уэмбли" — против "Манчестер Сити" и "Челси".



- После своего дебюта в английском футболе в сентябре 2014 против "Арсенала" (за "Саутгемптон") нападающий Садио Мане забил шесть голов в ворота "канониров" во всех соревнований. Больше раз он огорчил только "Кристал Пэлас" (9).



Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк будет в порядке, несмотря на травму головы, полученную в товарищеском матче в минувший вторник. Трент Александер-Арнольд может не сыграть из-за небольшого повреждения. Жоэль Матип, Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен вне игры.



В лазарете "Арсенала" остаются Пабло Мари и Габриэль Мартинелли. Бернд Лено уже возобновил тренировки. Вильям Салиба готов к дебюту.



Матч за Суперкубок Англии

"Арсенал" — "Ливерпуль"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:30 Онлайн-трансляция