Роджерс хочет вернуть Суареса в Премьер-Лигу

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс готов предложить нападающему "Барселоны" Луису Суаресу возможность вернуться в Премьер-Лигу.

Если Лионель Месси попросился на выход с "Ноу Камп" сам, то Суаресу было сказано новым наставником "Барселоны" Рональдом Куманом, что Луис волен уйти из клуба.



В данный момент 33-летний уругваец договаривается о расторжении контракта с "Барселоной", что позволит ему самостоятельно определиться со следующим шагом.



Как сообщает Marca, интерес к Суаресу уже проявили "Ювентус", "Аякс", клубы МЛС, а также "Лестер", где трудится бывший тренер Луиса по "Ливерпулю" Роджерс.



"Лестер" по-прежнему чрезвычайно зависим от формы 33-летнего Джейми Варди, что особенно чувствовалось во второй половине минувшего сезона, поэтому Роджерс стремится обзавестись еще одним нападающим, способным обеспечивать голы.



При этом Sky Sports считает фаворитом в борьбе за Суареса "Ювентус". Поиграв с Месси, теперь Луису может предоставиться возможность стать партнером по команде Криштиану Роналду.