Роджерс хочет вернуть Суареса в Премьер-Лигу
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс готов предложить нападающему "Барселоны" Луису Суаресу возможность вернуться в Премьер-Лигу.
Если Лионель Месси попросился на выход с "Ноу Камп" сам, то Суаресу было сказано новым наставником "Барселоны" Рональдом Куманом, что Луис волен уйти из клуба.
В данный момент 33-летний уругваец договаривается о расторжении контракта с "Барселоной", что позволит ему самостоятельно определиться со следующим шагом.
Как сообщает Marca, интерес к Суаресу уже проявили "Ювентус", "Аякс", клубы МЛС, а также "Лестер", где трудится бывший тренер Луиса по "Ливерпулю" Роджерс.
"Лестер" по-прежнему чрезвычайно зависим от формы 33-летнего Джейми Варди, что особенно чувствовалось во второй половине минувшего сезона, поэтому Роджерс стремится обзавестись еще одним нападающим, способным обеспечивать голы.
При этом Sky Sports считает фаворитом в борьбе за Суареса "Ювентус". Поиграв с Месси, теперь Луису может предоставиться возможность стать партнером по команде Криштиану Роналду.
29.08.2020 00:05
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Если Суарик пойдёт в Лестер-это будет бомба!а вероятность есть такая
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это было бы эпотично епт
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