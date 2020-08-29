Роджерс хочет вернуть Суареса в Премьер-Лигу

Луис Суарес и Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс готов предложить нападающему "Барселоны" Луису Суаресу возможность вернуться в Премьер-Лигу.

Если Лионель Месси попросился на выход с "Ноу Камп" сам, то Суаресу было сказано новым наставником "Барселоны" Рональдом Куманом, что Луис волен уйти из клуба.

В данный момент 33-летний уругваец договаривается о расторжении контракта с "Барселоной", что позволит ему самостоятельно определиться со следующим шагом.

Как сообщает Marca, интерес к Суаресу уже проявили "Ювентус", "Аякс", клубы МЛС, а также "Лестер", где трудится бывший тренер Луиса по "Ливерпулю" Роджерс.

"Лестер" по-прежнему чрезвычайно зависим от формы 33-летнего Джейми Варди, что особенно чувствовалось во второй половине минувшего сезона, поэтому Роджерс стремится обзавестись еще одним нападающим, способным обеспечивать голы.

При этом Sky Sports считает фаворитом в борьбе за Суареса "Ювентус". Поиграв с Месси, теперь Луису может предоставиться возможность стать партнером по команде Криштиану Роналду.


Метки Барселона, Лестер, слухи, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. normalyok 29.08.2020 01:03 # normalyok
    Если Суарик пойдёт в Лестер-это будет бомба!а вероятность есть такая

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  2. gormartin 29.08.2020 00:43 # gormartin
    это было бы эпотично епт

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