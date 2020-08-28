"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за Дохерти

Мэтт Дохерти "Тоттенхэм" согласовал компенсацию за защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти в размере 15 миллионов фунтов.

Достоверно известно, что в данный момент "Тоттенхэм" пытается продать Сержа Орье в "Милан" — ивуариец не смог убедить главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, и тот обратился на рынок в поисках другого правого защитника.

Внимание Моуриньо привлек Дохерти, который сыграл почти 50 матчей за "волков" в минувшем сезоне. Мэтт не только надежно оборонялся, но и активно помогал атаке, забив семь голов.

Кроме того, Дохерти относится к категории доморощенных игроков и является универсалом — помимо позиции правого защитника, Мэтт способен действовать слева в обороне, в центре обороны и в центре полузащиты.

Как отмечает Evening Standard, агентом 28-летнего игрока сборной Ирландии является Жорже Мендеш, который давно связан с Моуриньо, и это упростило процесс согласования сделки.

Ожидается, что в течение ближайшего уикенда Дохерти пройдет медобследование в "Тоттенхэме", после чего официально присоединится к команде Моуриньо.


Метки Вулверхэмптон, Дохерти, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 236

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  1. cunningham 28.08.2020 23:34 # cunningham
    ну это дохерти конечно

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  2. superglor 28.08.2020 23:16 # superglor
    15 дохерти за нонейма.

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  3. vyrentz 28.08.2020 23:15 # vyrentz
    Не слабее Магуайера

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  4. anabanana94 28.08.2020 23:04 # anabanana94
    ТОП трансфер! Однозначно удачное усиление!
    COYS

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