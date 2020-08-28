"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за Дохерти

"Тоттенхэм" согласовал компенсацию за защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти в размере 15 миллионов фунтов.

Достоверно известно, что в данный момент "Тоттенхэм" пытается продать Сержа Орье в "Милан" — ивуариец не смог убедить главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, и тот обратился на рынок в поисках другого правого защитника.



Внимание Моуриньо привлек Дохерти, который сыграл почти 50 матчей за "волков" в минувшем сезоне. Мэтт не только надежно оборонялся, но и активно помогал атаке, забив семь голов.



Кроме того, Дохерти относится к категории доморощенных игроков и является универсалом — помимо позиции правого защитника, Мэтт способен действовать слева в обороне, в центре обороны и в центре полузащиты.



Как отмечает Evening Standard, агентом 28-летнего игрока сборной Ирландии является Жорже Мендеш, который давно связан с Моуриньо, и это упростило процесс согласования сделки.



Ожидается, что в течение ближайшего уикенда Дохерти пройдет медобследование в "Тоттенхэме", после чего официально присоединится к команде Моуриньо.