Трой Дини может перейти в "Вест Бромвич"

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Вест Бромвич" заинтересован в приобретении капитана "Уотфорда" Троя Дини.

Как сообщает Sky Sports, "шершни" не пытаются любой ценой избавиться от Дини, но могут быть открыты к предложениям насчет возрастного игрока с внушительной зарплатой.



На следующей неделе Трой и его представители проведут переговоры с руководством "Уотфорда" и как раз обсудят интерес "Вест Бромвича" к 32-летнему нападающему.



Главный тренер "дроздов" Славен Билич активно ищет игроков, которые обладают опытом выступлений в Премьер-Лиге, и Дини идеально подходит на эту роль.



Помимо Дини, "Уотфорд" может попрощаться в это трансферное окно с Исмаилой Сарром, Абдулаем Дукуре, Данни Уэлбеком.