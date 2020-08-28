Трой Дини может перейти в "Вест Бромвич"
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Вест Бромвич" заинтересован в приобретении капитана "Уотфорда" Троя Дини.
Как сообщает Sky Sports, "шершни" не пытаются любой ценой избавиться от Дини, но могут быть открыты к предложениям насчет возрастного игрока с внушительной зарплатой.
На следующей неделе Трой и его представители проведут переговоры с руководством "Уотфорда" и как раз обсудят интерес "Вест Бромвича" к 32-летнему нападающему.
Главный тренер "дроздов" Славен Билич активно ищет игроков, которые обладают опытом выступлений в Премьер-Лиге, и Дини идеально подходит на эту роль.
Помимо Дини, "Уотфорд" может попрощаться в это трансферное окно с Исмаилой Сарром, Абдулаем Дукуре, Данни Уэлбеком.
28.08.2020 22:00
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