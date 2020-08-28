В "Сити" уверены, что Месси откажет другим клубам

Лионель Месси В "Манчестер Сити" уверены, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси отвергнет интерес ПСЖ и других клубов ради перехода к "горожанам".

Ссылаясь на собственные источники, ESPN подтверждает, что ПСЖ, как и "Сити", выразил заинтересованность в приглашении Месси, а накануне нападающий парижан Неймар даже лично позвонил Лионелю, с которым он на протяжении четырех лет выступал за "Барселону".

Однако боссы "Сити" сохраняют уверенность, что их клуб является приоритетным направлением для Месси. "Горожане" будут готовы перейти к активным действиям, как только Лионель договорится с "Барселоной" о расставании.

Сообщается, что Месси уже попросил руководство "Барселоны" о встрече на следующей неделе. Лионель надеется расстаться с каталонским клубом в хороших отношениях, без скандала.

"Сити" даже готов заплатить адекватную компенсацию "Барселоне" в 100-150 миллионов евро (89-134 млн. фунтов) за 33-летнего аргентинца, с отцом которого Хорхе "горожане" общаются "каждый день", как утверждает ESPN.

При этом L'Equipe и вовсе сообщает, что Хорхе Месси уже отказал спортивному директору ПСЖ Леонардо, потому что Лионель хочет перейти в "Сити".


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2020 21:00

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  1. griezmann 28.08.2020 21:53 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  2. drogba11cool 28.08.2020 21:35 # drogba11cool
    В итоге поедет в Аргентину играть

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  3. rap-woiska 28.08.2020 21:35 # rap-woiska
    Наверное будет главным трансфером в истории Футбола)найс медийку Сити поднимет.

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  4. maxfan 28.08.2020 21:24 # maxfan
    блет, теперь этот гном заебет весь фапл всё ТО

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  5. scholes22 28.08.2020 21:15 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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