В "Сити" уверены, что Месси откажет другим клубам

В "Манчестер Сити" уверены, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси отвергнет интерес ПСЖ и других клубов ради перехода к "горожанам".

Ссылаясь на собственные источники, ESPN подтверждает, что ПСЖ, как и "Сити", выразил заинтересованность в приглашении Месси, а накануне нападающий парижан Неймар даже лично позвонил Лионелю, с которым он на протяжении четырех лет выступал за "Барселону".



Однако боссы "Сити" сохраняют уверенность, что их клуб является приоритетным направлением для Месси. "Горожане" будут готовы перейти к активным действиям, как только Лионель договорится с "Барселоной" о расставании.



Сообщается, что Месси уже попросил руководство "Барселоны" о встрече на следующей неделе. Лионель надеется расстаться с каталонским клубом в хороших отношениях, без скандала.



"Сити" даже готов заплатить адекватную компенсацию "Барселоне" в 100-150 миллионов евро (89-134 млн. фунтов) за 33-летнего аргентинца, с отцом которого Хорхе "горожане" общаются "каждый день", как утверждает ESPN.



При этом L'Equipe и вовсе сообщает, что Хорхе Месси уже отказал спортивному директору ПСЖ Леонардо, потому что Лионель хочет перейти в "Сити".