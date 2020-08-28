В "Сити" уверены, что Месси откажет другим клубам
В "Манчестер Сити" уверены, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси отвергнет интерес ПСЖ и других клубов ради перехода к "горожанам".
Ссылаясь на собственные источники, ESPN подтверждает, что ПСЖ, как и "Сити", выразил заинтересованность в приглашении Месси, а накануне нападающий парижан Неймар даже лично позвонил Лионелю, с которым он на протяжении четырех лет выступал за "Барселону".
Однако боссы "Сити" сохраняют уверенность, что их клуб является приоритетным направлением для Месси. "Горожане" будут готовы перейти к активным действиям, как только Лионель договорится с "Барселоной" о расставании.
Сообщается, что Месси уже попросил руководство "Барселоны" о встрече на следующей неделе. Лионель надеется расстаться с каталонским клубом в хороших отношениях, без скандала.
"Сити" даже готов заплатить адекватную компенсацию "Барселоне" в 100-150 миллионов евро (89-134 млн. фунтов) за 33-летнего аргентинца, с отцом которого Хорхе "горожане" общаются "каждый день", как утверждает ESPN.
При этом L'Equipe и вовсе сообщает, что Хорхе Месси уже отказал спортивному директору ПСЖ Леонардо, потому что Лионель хочет перейти в "Сити".
28.08.2020 21:00
Просмотров: 647
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
(ответить)
В итоге поедет в Аргентину играть
(ответить)
Наверное будет главным трансфером в истории Футбола)найс медийку Сити поднимет.
(ответить)
блет, теперь этот гном заебет весь фапл всё ТО
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий