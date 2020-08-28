"Барселона" не получит Силву, Махреза или Жезуса в обмен на Месси

Рияд Махрез и Бернарду Силва "Манчестер Сити" не будет включать Бернарду Силву, Рияда Махреза или Габриэля Жезуса в сделку по приобретению нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Клуб с "Этихад" продолжает хранить гробовое молчание насчет своего интереса к Месси, хотя пресса предполагает, что Лионель побеседовал с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой еще до того, как подать прошение о трансфере.

А накануне в испанской прессе появились слухи, что "Сити" может предложить некоторую сумму денег плюс одного или нескольких своих игроков за 33-летнего аргентинца.

Как сообщает BBC со ссылкой на свои источники в Манчестере, трое упомянутых игроков "Сити" — Силва, Махрез и Жезус — в сделку по Месси никак не войдут, а вот Анхелиньо и Эрик Гарсия действительно могут отправиться в "Барселону", но это будут отдельные трансферы.

Дело в том что, сам Лионель все еще надеется, что "Барселона" отпустит его свободным агентом, несмотря на то, что формально соответствующий пункт в контракте уже просрочен.

Что касается Бернарду, Рияда и Габриэля, то Гвардиола очень их ценит и никуда не отпустит, даже ради Месси.


Метки Барселона, Жезус, Манчестер Сити, Махрез, Месси, Силва

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2020 20:00

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  1. arhangel777 28.08.2020 20:26 # arhangel777
    Эрика по любому надо включать в обмен, он и сам хочет в Барсу и контракт не продлевает. А Барсе нет смысла удерживать Месси, через год уйдет свободным агентом, а так хоть что то получат в обмен!

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  2. gunars 28.08.2020 20:22 # gunars
    если Месси подпишут это усиление, а не старпера подписывать как гпенсы))

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  3. scholes22 28.08.2020 20:09 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  4. chr1s8rown 28.08.2020 20:07 # chr1s8rown
    Надеюсь барсе удаса разводит мш на большие деньги

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