"Барселона" не получит Силву, Махреза или Жезуса в обмен на Месси
"Манчестер Сити" не будет включать Бернарду Силву, Рияда Махреза или Габриэля Жезуса в сделку по приобретению нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Клуб с "Этихад" продолжает хранить гробовое молчание насчет своего интереса к Месси, хотя пресса предполагает, что Лионель побеседовал с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой еще до того, как подать прошение о трансфере.
А накануне в испанской прессе появились слухи, что "Сити" может предложить некоторую сумму денег плюс одного или нескольких своих игроков за 33-летнего аргентинца.
Как сообщает BBC со ссылкой на свои источники в Манчестере, трое упомянутых игроков "Сити" — Силва, Махрез и Жезус — в сделку по Месси никак не войдут, а вот Анхелиньо и Эрик Гарсия действительно могут отправиться в "Барселону", но это будут отдельные трансферы.
Дело в том что, сам Лионель все еще надеется, что "Барселона" отпустит его свободным агентом, несмотря на то, что формально соответствующий пункт в контракте уже просрочен.
Что касается Бернарду, Рияда и Габриэля, то Гвардиола очень их ценит и никуда не отпустит, даже ради Месси.
28.08.2020 20:00
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Эрика по любому надо включать в обмен, он и сам хочет в Барсу и контракт не продлевает. А Барсе нет смысла удерживать Месси, через год уйдет свободным агентом, а так хоть что то получат в обмен!
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если Месси подпишут это усиление, а не старпера подписывать как гпенсы))
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КОРОЛИ!!!
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Надеюсь барсе удаса разводит мш на большие деньги
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