"Барселона" не получит Силву, Махреза или Жезуса в обмен на Месси

"Манчестер Сити" не будет включать Бернарду Силву, Рияда Махреза или Габриэля Жезуса в сделку по приобретению нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Клуб с "Этихад" продолжает хранить гробовое молчание насчет своего интереса к Месси, хотя пресса предполагает, что Лионель побеседовал с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой еще до того, как подать прошение о трансфере.



А накануне в испанской прессе появились слухи, что "Сити" может предложить некоторую сумму денег плюс одного или нескольких своих игроков за 33-летнего аргентинца.



Как сообщает BBC со ссылкой на свои источники в Манчестере, трое упомянутых игроков "Сити" — Силва, Махрез и Жезус — в сделку по Месси никак не войдут, а вот Анхелиньо и Эрик Гарсия действительно могут отправиться в "Барселону", но это будут отдельные трансферы.



Дело в том что, сам Лионель все еще надеется, что "Барселона" отпустит его свободным агентом, несмотря на то, что формально соответствующий пункт в контракте уже просрочен.



Что касается Бернарду, Рияда и Габриэля, то Гвардиола очень их ценит и никуда не отпустит, даже ради Месси.