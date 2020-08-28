"Брайтон" продал Муя в Китай
"Брайтон" объявил о продаже своего полузащитника Аарона Муя в "Шанхай СИПГ". Сумма трансфера не разглашается.
Муй присоединился к "Брайтону" только год назад — изначально на правах аренды из "Хаддерсфилда", а в январе был выкуплен, заключив с "чайками" контракт до 2023 года.
В минувшем сезоне Аарон сыграл 31 матч за "Брайтон" в рамках Премьер-Лиги, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Теперь Муй будет выступать за команду Витора Перейры из Шанхая. "Чайки" легко решились отпустить Аарона благодаря приглашению из "Ливерпуля" Адама Лалланы и прогрессу молодого Алексиса Макаллистера.
28.08.2020 19:00
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