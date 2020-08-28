Куман хочет купить Вейналдума

Новоиспеченный наставник "Барселоны" Рональд Куман действительно заинтересован в приобретении полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

С момента назначения Кумана на "Ноу Камп" не утихают слухи, сватающие Вейналдума в "Барселону", и Goal, ссылаясь на собственные источники, может подтвердить, что Роналд действительно нацелен на своего бывшего подопечного по сборной Голландии.



Вместе с тем Вейналдум не стремится покинуть "Ливерпуль" во что бы то ни стало, а "Барселона" пока не выдвигала свое предложение по 29-летнему полузащитнику и даже не выходила на контакт с мерсисайдским клубом.



Также известно, что "красные" пока не предлагали Вейналдуму продлить его контракт, истекающий следующим летом, и главный тренер чемпионов Премьер-Лиги Юрген Клопп не мог не коснуться этой темы на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Англии против "Арсенала".



"Естественно, этот вопрос открыт, потому что иначе у нас была бы ясность. Но я не буду рассуждать об этом — мы никогда этого не делали, и почему сейчас должно быть иначе? Это останется между нами и игроком".



"В данный момент все хорошо, все в порядке. Джини смотрелся очень хорошо в предсезонный период, и предыдущие пару сезонов он очень хорошо отыграл за нас. Это все, что я могу сказать по этому поводу", — цитирует Клоппа Daily Mirror.