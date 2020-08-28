Клопп — о шансах "Ливерпуля" подписать Месси: "Без шансов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы своего клуба заполучить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Претендентом номер один на Месси, который решился покинуть "Барселону", считается "Манчестер Сити", однако Клопп не готов составить конкуренцию "горожанам".



Как Клопп уже неоднократно говорил этим летом, "Ливерпуль" тяжело ощущает на себе эффект от пандемии коронавируса. При этом Юрген признает, что Лионель украсил бы Премьер-Лигу.



"Интересен ли он "Ливерпулю"? А кто бы отказался обладать Месси в своей команде? Но без шансов. Эти цифры абсолютно не для нас. Но он хороший игрок, если честно!"



"Естественное, такое приобретение помогло бы "Манчестер Сити", с ним их будет еще сложнее обыграть".



"Заполучить лучшего игрока в мире было бы на 100 процентов замечательно для Премьер-Лиги. Это пошло бы на пользу, но я не уверен, что Премьер-Лига так уж в этом нуждается".



"Однако это определенно было бы позитивно. Было бы интересно на это посмотреть. Он никогда не играл в другой лиге, помимо Испании. Здесь футбол отличается. Я бы хотел посмотреть на это, но не уверен, что посмотрю", — цитирует Клоппа Sky Sports.