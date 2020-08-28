"Сити" оптимистичен насчет своих шансов подписать Месси

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" испытывает "осторожный оптимизм" по поводу своих шансов заполучить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В минувший вторник Месси шокировал "Барселону", в которой он провел почти два десятка лет, по факсу прислав прошение о трансфере.

По информации Daily Mail, у Месси действительно состоялся разговор с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой — Лионель позвонил своему бывшему наставнику сразу после поражения "Барселоны" со счетом 8:2 от "Баварии" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.

Таким образом, разговор с Гвардиолой стал не последней причиной, почему Месси решил публично выразить свое разочарование происходящим на "Ноу Камп" и кардинально изменить свою карьеру.

Сообщается, что Гвардиола и "Сити" воодушевлены по поводу возможности подписать 33-летнего аргентинца и считают этот трансфер реальным, несмотря на те астрономические цифры, которые называются в прессе.

Правда, чтобы Месси присоединился к "Сити", "Барселона" должна отпустить свою суперзвезду свободным агентом. Лионель чувствует, что имеет право на это и по контракту, и морально.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. akado 28.08.2020 15:58 # akado
    Им разве не надо защиту укрепить?

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  2. scholes22 28.08.2020 15:58 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  3. vyrentz 28.08.2020 15:23 # vyrentz
    Парни реально желают побороться с Шестьнольси за третье.

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  4. alexomck 28.08.2020 15:13 # alexomck
    скорее бы.

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  5. mancunia-planet 28.08.2020 15:10 # mancunia-planet
    Это будет охуенно!

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  6. griezmann 28.08.2020 15:08 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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