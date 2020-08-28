"Сити" оптимистичен насчет своих шансов подписать Месси

"Манчестер Сити" испытывает "осторожный оптимизм" по поводу своих шансов заполучить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В минувший вторник Месси шокировал "Барселону", в которой он провел почти два десятка лет, по факсу прислав прошение о трансфере.



По информации Daily Mail, у Месси действительно состоялся разговор с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой — Лионель позвонил своему бывшему наставнику сразу после поражения "Барселоны" со счетом 8:2 от "Баварии" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.



Таким образом, разговор с Гвардиолой стал не последней причиной, почему Месси решил публично выразить свое разочарование происходящим на "Ноу Камп" и кардинально изменить свою карьеру.



Сообщается, что Гвардиола и "Сити" воодушевлены по поводу возможности подписать 33-летнего аргентинца и считают этот трансфер реальным, несмотря на те астрономические цифры, которые называются в прессе.



Правда, чтобы Месси присоединился к "Сити", "Барселона" должна отпустить свою суперзвезду свободным агентом. Лионель чувствует, что имеет право на это и по контракту, и морально.