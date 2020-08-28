"Кристал Пэлас" потратился на Эзе

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении нападающего "Куинз Парк Рейнджерс" Эберечи Эзе. Сделка оценивается в 19.5 млн. фунтов, включая бонусы.

В последние годы линия нападения была настоящей ахиллесовой пятой для "Пэлас". Например, в завершившемся сезоне Премьер-Лиги только вылетевший "Норвич" (26) забил голов меньше, чем "орлы" (31).



Решить эту проблему главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон надеется с помощью 22-летнего Эзе, который выходил в стартовом составе КПР на каждый матч Чемпионшипа в сезоне 2019/20 и забил 14 голов.



Игрок молодежной сборной Англии, за плечами у которого лишь три сезона в качестве профессионала, заключил с "Пэлас" контракт до 2025 года и получил почетный 10-й номер.



"Я чувствую, что в этом футбольном клубе собраны отличные игроки, и это великолепная возможность для меня присоединиться к ним и продолжить свое развитие", — сообщил Эзе.



