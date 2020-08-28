Бывший тренер "Байера": "Хаверц готов к "Челси"

Бывший главный тренер "Байера" Тайфун Коркут объяснил, почему атакующий полузащитник Кай Хаверц готов играть за "Челси".

Если верить слухам в прессе, "Челси" находится в завершающей стадии переговоров о приобретении Хаверца за 90 миллионов фунтов.



И хотя Хаверцу только 21 год, тренировавший "Байер" в 2017 Коркут убежден, что Кай достаточно хорош для выступлений за топ-клуб.



"Его сила духа — это, наверное, самая особенная вещь в нем. Ты не увидишь разницы в нем, играет он против "Ингольштадта" или "Реала", играет он за выживание или за победу в лиге. Он всегда играет на одинаково высоком уровне".



"Даже в 17 лет, у него не было взлетов и падений. И дело не в том, что его тренер был смелым. Дело в само игроке. Он вселил в меня ощущение, что ему по силам играть эти большие матчи. Он обладает невероятной силой духа. Я не знаю, как перевести это на английский, но он словно ледяной человек".



"Когда смотришь на него сейчас, нельзя сказать, что он под давлением. Не знаю, что он чувствует внутри, но снаружи он не показывает никакого напряжения, и это важное качество, если ты хочешь стать одним из лучших".



"Играть за большие клубы — это другое. Здесь важна сила духа. Есть много славных молодых игроков, но чтобы играть за "Баварию", "Манчестер Юнайтед" или "Челси", тебе требуется нечто большее, чем просто талант. У этого парня это есть".



"Дело не в том, чтобы обладать великолепным ударом или завершающим пасом, хотя у него есть и то, и другое. Дело в том, чтобы обладать нужными психологическими качествами. Это делает разницу", — сообщил Коркут Sky Sports.