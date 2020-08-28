Большие клубы добиваются возвращения пяти замен в Премьер-Лиге
Большие клубы Премьер-Лиги добиваются возвращения правила о пяти заменах.
Правило о пяти заменах в качестве временной меры на период после коронавирусной паузы настолько понравилось людям, что IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) разрешил лигам и национальным ассоциациям продлить его действие на весь сезон 2020/21.
В прошлом месяцы клубы Премьер-Лиги вынесли это предложение IFAB на голосование, но большинство — 13 против семи — высказались против.
Однако The Sun стало известно, что группа больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", вновь лоббируют эту идею.
Ожидается, что соответствующий вопрос будет обсуждаться во время видеоконференции боссов клубов Премьер-Лиги сегодня, 28 августа.
28.08.2020 12:00
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Последние комментарии:
Думаю, лузерхуи не оценят. Ведь глубины состава нет у них пхахаха
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а может вообще не играть ебаны
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при нынешней ситуацией с вирусом и переносом сезона, будет правильно оставить 5 замен
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Переигровка матчей тоже идея хорошая)) Обоим командам не понравилось как они с играли ))
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Идиотизм.. Это как допинг, который производится при заменах и приводит в состояние боеготовности игрока
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Наркоманы. Кайфанули от 5 замен еще хотят дозы
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