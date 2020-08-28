Большие клубы добиваются возвращения пяти замен в Премьер-Лиге

Большие клубы Премьер-Лиги добиваются возвращения правила о пяти заменах.

Правило о пяти заменах в качестве временной меры на период после коронавирусной паузы настолько понравилось людям, что IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) разрешил лигам и национальным ассоциациям продлить его действие на весь сезон 2020/21.



В прошлом месяцы клубы Премьер-Лиги вынесли это предложение IFAB на голосование, но большинство — 13 против семи — высказались против.



Однако The Sun стало известно, что группа больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", вновь лоббируют эту идею.



Ожидается, что соответствующий вопрос будет обсуждаться во время видеоконференции боссов клубов Премьер-Лиги сегодня, 28 августа.