Большие клубы добиваются возвращения пяти замен в Премьер-Лиге

Замена Большие клубы Премьер-Лиги добиваются возвращения правила о пяти заменах.

Правило о пяти заменах в качестве временной меры на период после коронавирусной паузы настолько понравилось людям, что IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) разрешил лигам и национальным ассоциациям продлить его действие на весь сезон 2020/21.

В прошлом месяцы клубы Премьер-Лиги вынесли это предложение IFAB на голосование, но большинство — 13 против семи — высказались против.

Однако The Sun стало известно, что группа больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", вновь лоббируют эту идею.

Ожидается, что соответствующий вопрос будет обсуждаться во время видеоконференции боссов клубов Премьер-Лиги сегодня, 28 августа.


Метки IFAB, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 28.08.2020 12:53 # januzaj00
    Думаю, лузерхуи не оценят. Ведь глубины состава нет у них пхахаха

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  2. gormartin 28.08.2020 12:49 # gormartin
    а может вообще не играть ебаны

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  3. orkengun 28.08.2020 12:22 # orkengun
    при нынешней ситуацией с вирусом и переносом сезона, будет правильно оставить 5 замен

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  4. makeewadim 28.08.2020 12:09 # makeewadim
    Переигровка матчей тоже идея хорошая)) Обоим командам не понравилось как они с играли ))

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  5. makeewadim 28.08.2020 12:08 # makeewadim
    Идиотизм.. Это как допинг, который производится при заменах и приводит в состояние боеготовности игрока

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  6. noel-gitman 28.08.2020 12:06 # noel-gitman
    Наркоманы. Кайфанули от 5 замен еще хотят дозы

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