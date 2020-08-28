Компани надеется, что Месси перейдет в "Сити"

Легенда "Манчестер Сити" Венсан Компани выразил надежду, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси перейдет к "горожанам".

"Сити" считается главным претендентом на Месси, который на этой неделе внезапно попросился на выход из каталонского клуба.



Месси лишь на год моложе Компани, однако Венсан считает, что Лионель все еще способен принести большую пользу команде Хосепа Гвардиолы.



"Для клуба было бы невероятно заполучить игрока вроде него — он мог бы помочь им сделать следующий шаг и выиграть Лигу Чемпионов".



"Я знаю, каков ход мыслей Гвардиолы, и я могу предположить, что они двое остаются в хороших отношениях. Если Месси решил уйти из "Барселоны", я лишь могу отнестись с уважением к его решению".



"Давайте начистоту: как фанат "Сити" я надеюсь, что Месси перейдет к ним. Я вполне допускаю, что у Пепа и Месси по-прежнему есть телефонные номера друг друга. Поэтому один вполне может позвонить другому", — сообщил Компани The Sun.