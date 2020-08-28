Гендузи получит второй шанс в "Арсенале"

Полузащитник Маттео Гендузи получит шанс реабилитировать свою карьеру в "Арсенале".

Напомним, Гендузи не сыграл ни минуты с рокового матча против "Брайтона" в июне, когда Маттео задирал игроков соперника по поводу низкой зарплаты и схватил Нила Мопе за горло.



Попытка главного тренера "канониров" Микеля Артеты вразумить подопечного ничем не увенчалась — Маттео отказался меняться и приносить извинения.



С тех пор не утихают слухи, связывающие Гендузи с отъездом из "Арсенала", однако новый сезон дарит 21-летнему французу возможность начать с чистого листа.



"Я дал очень четко понять, что в футболе ты постоянно начинаешь с нуля. Не имеет особого значения, что ты сделал две недели или два год назад. Важно то, что ты способен давать команде сейчас".



Каждый будет иметь равные возможности. Игроки должны будут показать своей игрой и своим настроем, что они лучше своих партнеров по команде, а также сделать вклад в то, чего мы хотим достичь в этом сезоне".



"Да, я разговаривал с ним и сказал, что он будет частью команды. В данный момент он точно такой же игрок, как и любой другой в нашем составе. В первую очередь он заслуживает одинакового с остальными отношения к себе, и я постараюсь изо всех сил это обеспечить", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".