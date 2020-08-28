"Лестер" ищет замену Чилуэллу

"Лестер" приступает к работе над шорт-листом из левых защитников на замену проданному в "Челси" Бену Чилуэллу.

Ранее на текущей неделе "Лестер" продал Чилуэлла в "Челси" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, и теперь на левом фланге обороны "лис" образовалась пустота, которую главный тренер Брендан Роджерс надеется заполнить до старта нового сезона Премьер-Лиги.



По информации Sky Sports, в качестве кандидатов на замену Чилуэллу "Лестер" рассматривает Николаса Тальяфико из "Аякса" и Робина Госенса из "Аталанты", однако оба стоят около 40 миллионов фунтов, а это больше, чем готовы заплатить "лисы".



Кроме того, в борьбе за Тальяфико "Лестер" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Барселоны" Рональда Кумана и неназванного клуба Бундеслиги.



Daily Star в эксклюзивном материале добавляет, что более доступной альтернативой для "лис" может стать 24-летний Мэтт Таргетт, которого "Астон Вилла" приобрела у "Саутгемптона" прошлым летом за 15 млн. фунтов.



Добавим, после расставания с Чилуэллом Роджерс обладает слева в обороне лишь 34-летним Кристианом Фуксом и совсем еще зеленым Люком Томасом.