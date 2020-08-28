Джек Уилшир может уехать в МЛС

Джек Уилшир Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир открыт к переезду в МЛС этим летом.

Уилшир перебрался в "Вест Хэм" из родного "Арсенала" в статусе свободного агента два года назад. С тех пор Джек отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

При этом Уилшир продолжает получать 100 тысяч фунтов в неделю, что в условиях кризиса является непозволительной роскошью для "молотобойцев".

Как сообщает Evening Standard, уход Уилшира из "Вест Хэма" выглядит все вероятнее, а сам Джек открыт к идее пойти по стопам Дэвида Бекхэма, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда и тоже поиграть в Америке.

Одним из претендентов на 28-летнего англичанина является клуб Бекхэма "Интер Майами", который недавно уже совершил одно знаковое приобретение в лице полузащитника сборной Франции Блеза Матюиди.

Интерес к Уилширу, чей контракт с "Вест Хэмом" истекает следующем летом, также проявляют некоторые клубы Чемпионшипа.


Метки Вест Хэм, МЛС, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2020 08:00

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