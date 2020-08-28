Джек Уилшир может уехать в МЛС
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир открыт к переезду в МЛС этим летом.
Уилшир перебрался в "Вест Хэм" из родного "Арсенала" в статусе свободного агента два года назад. С тех пор Джек отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
При этом Уилшир продолжает получать 100 тысяч фунтов в неделю, что в условиях кризиса является непозволительной роскошью для "молотобойцев".
Как сообщает Evening Standard, уход Уилшира из "Вест Хэма" выглядит все вероятнее, а сам Джек открыт к идее пойти по стопам Дэвида Бекхэма, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда и тоже поиграть в Америке.
Одним из претендентов на 28-летнего англичанина является клуб Бекхэма "Интер Майами", который недавно уже совершил одно знаковое приобретение в лице полузащитника сборной Франции Блеза Матюиди.
Интерес к Уилширу, чей контракт с "Вест Хэмом" истекает следующем летом, также проявляют некоторые клубы Чемпионшипа.
28.08.2020 08:00
Просмотров: 162
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: