Джек Уилшир может уехать в МЛС

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир открыт к переезду в МЛС этим летом.

Уилшир перебрался в "Вест Хэм" из родного "Арсенала" в статусе свободного агента два года назад. С тех пор Джек отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



При этом Уилшир продолжает получать 100 тысяч фунтов в неделю, что в условиях кризиса является непозволительной роскошью для "молотобойцев".



Как сообщает Evening Standard, уход Уилшира из "Вест Хэма" выглядит все вероятнее, а сам Джек открыт к идее пойти по стопам Дэвида Бекхэма, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда и тоже поиграть в Америке.



Одним из претендентов на 28-летнего англичанина является клуб Бекхэма "Интер Майами", который недавно уже совершил одно знаковое приобретение в лице полузащитника сборной Франции Блеза Матюиди.



Интерес к Уилширу, чей контракт с "Вест Хэмом" истекает следующем летом, также проявляют некоторые клубы Чемпионшипа.