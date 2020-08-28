Магуайр рассказал правду о том, что случилось в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал свою версию событий насчет инцидента в Греции, объяснив, почему оскорбил и побил полицейского и не собирается за это извиняться.

В минувший вторник греческий суд признал Магуайра, его брата Джо и их друга виновными в оскорблении и избиении полицейского, а также в попытке дать взятку стражам порядка.



Харри был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно, но уже на следующей день подал апелляцию, которая едва ли будет рассмотрена раньше Нового года.



За эти дни 27-летний защитник услышал в свой адрес множество упреков, поэтому решил дать интервью BBC и рассказать, как все было на самом деле.



"В первую очередь я подумал, что нас пытаются похитить. Нас поставили на колени, заставили поднять руки, а затем они просто начали бить нас".



"Они били по моим ногам, приговаривая "твоей карьере конец", "больше никакого футбола", "ты больше не будешь играть".



"В тот момент я подумал, что это никак не может быть полиция. Я не знал, кто они такие, поэтому я попытался убеждать. Я так сильно паниковал, испытывал страх и боялся за свою жизнь".



"Попытка откупиться? Нет, этого точно не было. Прочитав об этом в заявлении, я подумал, что это просто нелепо".



"Это было ужасно. Я никогда не хочу снова это пережить. Я не пожелаю этого никому. Это был первый раз, когда я оказался в тюрьме".



"Я не чувствую, что должен извиниться перед кем-либо. Извинения требуются, когда ты поступил неправильно или жалеешь о чем-нибудь. Я лишь жалею, что оказался в этой ситуации. Я играю за один из крупнейших клубов мира, и я жалею, что фанатам и клубу пришлось иметь с этим дело".



"Думаю, это могло случиться где угодно. Я люблю Грецию, но я думаю, мы, футболисты, привлекаем к себе излишнее внимание, даже когда пытаемся держаться в стороне от всего. Не так я хочу прожить свою жизнь".



"Для меня огромная честь выступать за этот клуб, не говоря уже о возможности быть здесь капитаном. Останусь я им или нет, решать не мне".



"Я очень верю в греческое правосудие, и повторный суд даст нам больше времени, чтобы подготовиться, собрать доказательства и свидетелей. Уверен, справедливость восторжествует".



"Был ли я пьян? Я не собираюсь говорить, что не пил весь день. Я выпил несколько раз. Каждый, кто знает меня, знает, как я веду себя после алкоголя. Я всегда остаюсь в сознании, я всегда контролирую себя. Я определенно не был пьян. Я отдавал себе отчет, что происходит. Я просто оказался в плохой ситуации", — сообщил Магуайр.