Светская хроника за пятницу
"Манчестер Сити" предложит 90 миллионов фунтов и трех своих игроков за Лионеля Месси. "Челси" завершает переговоры по Каю Хаверцу. Аарон Рэмси отверг интерес "Ньюкасла". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы Неймар из ПСЖ перешел вместе с ним в "Манчестер Сити". (ESPN Brasil)
Месси еще на прошлой неделе связался с Хосепом Гвардиолой и сообщил главному тренеру "Сити" о своем желании покинуть "Барселону". (The Times)
"Сити" готов предложить "Барселоне" 89.5 млн. фунтов плюс Эрика Гарсию, Бернарду Силву и Габриэля Жезуса в обмен на Месси. (Sport)
"Сити" уверен в приобретении защитника "Наполи" Калиду Кулибали, и эти планы не будут нарушены внезапно возникшей возможностью подписать Месси. (The Athletic)
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отказался перейти в "Сити". (Football Italia)
"Реал" потребует более 20 млн. евро за защитника Серхио Регилона, который интересен "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму", "Ювентусу" и "Интеру". (Marca)
"Юнайтед" обратился насчет 20-летнего полузащитника "Брешии" Сандро Тонали. (Corriere dello Sport)
"Челси" получил отказ на свое предложение в 15 млн. фунтов о покупке голкипера "Ренна" Эдуара Менди. (The Sun)
"Челси" согласует последние детали трансфера Кая Хаверца из "Байера" стоимостью 90 млн. фунтов. (The Guardian)
"Тоттенхэм" отклонил предложение "Милана" о покупке защитника Сержа Орье. (Sky Sports)
"Тоттенхэм" на пороге приобретения защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти за 12 млн. фунтов плюс бонусы. (The Guardian)
"Арсенал", "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Фулхэм" и "Бернли" находятся в числе клубов, заинтересованных в полузащитнике "Марселя" Моргане Сансоне, оцениваемом в 25 млн. фунтов. (Daily Mail)
Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси отверг интерес "Ньюкасла". (Daily Star)
"Ньюкасл" вступил в борьбу за нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (The Chronicle)
Капитан "Вест Бромвича" Трой Дини был предложен "Вест Бромвичу". (Daily Mail)
"Лидс" и "Лестер" находятся в числе шести клубов Премьер-Лиги, ведущих борьбу за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (The Sun)
Другое
Из-за проблем со здоровьем нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд может пропустить матчи сборной Англии против Исландии и Дании в начале сентября. (The Telegraph)
FA подтвердила, что игроки встанут на колено перед матчем за Суперкубок Англии. (Sky Sports)
Футбольная Лига задумывается о том, чтобы взять кредит для помощи своим клубам, отчаявшись получить поддержку от Премьер-Лиги. (Daily Mail)
Рассмотрение апелляции капитана "Юнайтед" Харри Магуайра в греческом суде может затянуться на три года. (The Sun)
Кандидатура экс-нападающего "Челси" Дидье Дрогба на должность главы Федерации футбола Кот-д'Ивуара была отклонена комиссией. (BBC)
28.08.2020 06:00
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На колено вставать обязательно? Или всё, конец карьере?
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"Челси" согласует последние детали трансфера Кая Хаверца из "Байера" стоимостью 90 млн. фунтов. (The Guardian)
Источник: http://fapl.ru/posts/80568/?c=1
Вот будет кек, если после тысячной новости о Хаверце его таки не подпишут. Воротчика мб толкового?
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Капитан "Вест Бромвича" Трой Дини был предложен "Вест Бромвичу". (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/80568/
Бывает
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КОРОЛИ! C'mon KPACUBO!
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