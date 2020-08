Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" предложит 90 миллионов фунтов и трех своих игроков за Лионеля Месси. "Челси" завершает переговоры по Каю Хаверцу. Аарон Рэмси отверг интерес "Ньюкасла". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы Неймар из ПСЖ перешел вместе с ним в "Манчестер Сити". (ESPN Brasil)



Месси еще на прошлой неделе связался с Хосепом Гвардиолой и сообщил главному тренеру "Сити" о своем желании покинуть "Барселону". (The Times)



"Сити" готов предложить "Барселоне" 89.5 млн. фунтов плюс Эрика Гарсию, Бернарду Силву и Габриэля Жезуса в обмен на Месси. (Sport)



"Сити" уверен в приобретении защитника "Наполи" Калиду Кулибали, и эти планы не будут нарушены внезапно возникшей возможностью подписать Месси. (The Athletic)



Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отказался перейти в "Сити". (Football Italia)



"Реал" потребует более 20 млн. евро за защитника Серхио Регилона, который интересен "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму", "Ювентусу" и "Интеру". (Marca)



"Юнайтед" обратился насчет 20-летнего полузащитника "Брешии" Сандро Тонали. (Corriere dello Sport)



"Челси" получил отказ на свое предложение в 15 млн. фунтов о покупке голкипера "Ренна" Эдуара Менди. (The Sun)



"Челси" согласует последние детали трансфера Кая Хаверца из "Байера" стоимостью 90 млн. фунтов. (The Guardian)



"Тоттенхэм" отклонил предложение "Милана" о покупке защитника Сержа Орье. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" на пороге приобретения защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти за 12 млн. фунтов плюс бонусы. (The Guardian)



"Арсенал", "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Фулхэм" и "Бернли" находятся в числе клубов, заинтересованных в полузащитнике "Марселя" Моргане Сансоне, оцениваемом в 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси отверг интерес "Ньюкасла". (Daily Star)



"Ньюкасл" вступил в борьбу за нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (The Chronicle)



Капитан "Вест Бромвича" Трой Дини был предложен "Вест Бромвичу". (Daily Mail)



"Лидс" и "Лестер" находятся в числе шести клубов Премьер-Лиги, ведущих борьбу за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Из-за проблем со здоровьем нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд может пропустить матчи сборной Англии против Исландии и Дании в начале сентября. (The Telegraph)



FA подтвердила, что игроки встанут на колено перед матчем за Суперкубок Англии. (Sky Sports)



Футбольная Лига задумывается о том, чтобы взять кредит для помощи своим клубам, отчаявшись получить поддержку от Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Рассмотрение апелляции капитана "Юнайтед" Харри Магуайра в греческом суде может затянуться на три года. (The Sun)



Кандидатура экс-нападающего "Челси" Дидье Дрогба на должность главы Федерации футбола Кот-д'Ивуара была отклонена комиссией. (BBC)