Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Манчестер Сити" предложит 90 миллионов фунтов и трех своих игроков за Лионеля Месси. "Челси" завершает переговоры по Каю Хаверцу. Аарон Рэмси отверг интерес "Ньюкасла". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы Неймар из ПСЖ перешел вместе с ним в "Манчестер Сити". (ESPN Brasil)

Месси еще на прошлой неделе связался с Хосепом Гвардиолой и сообщил главному тренеру "Сити" о своем желании покинуть "Барселону". (The Times)

"Сити" готов предложить "Барселоне" 89.5 млн. фунтов плюс Эрика Гарсию, Бернарду Силву и Габриэля Жезуса в обмен на Месси. (Sport)

"Сити" уверен в приобретении защитника "Наполи" Калиду Кулибали, и эти планы не будут нарушены внезапно возникшей возможностью подписать Месси. (The Athletic)

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отказался перейти в "Сити". (Football Italia)

"Реал" потребует более 20 млн. евро за защитника Серхио Регилона, который интересен "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму", "Ювентусу" и "Интеру". (Marca)

"Юнайтед" обратился насчет 20-летнего полузащитника "Брешии" Сандро Тонали. (Corriere dello Sport)

"Челси" получил отказ на свое предложение в 15 млн. фунтов о покупке голкипера "Ренна" Эдуара Менди. (The Sun)

"Челси" согласует последние детали трансфера Кая Хаверца из "Байера" стоимостью 90 млн. фунтов. (The Guardian)

"Тоттенхэм" отклонил предложение "Милана" о покупке защитника Сержа Орье. (Sky Sports)

"Тоттенхэм" на пороге приобретения защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Дохерти за 12 млн. фунтов плюс бонусы. (The Guardian)

"Арсенал", "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Фулхэм" и "Бернли" находятся в числе клубов, заинтересованных в полузащитнике "Марселя" Моргане Сансоне, оцениваемом в 25 млн. фунтов. (Daily Mail)

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси отверг интерес "Ньюкасла". (Daily Star)

"Ньюкасл" вступил в борьбу за нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (The Chronicle)

Капитан "Вест Бромвича" Трой Дини был предложен "Вест Бромвичу". (Daily Mail)

"Лидс" и "Лестер" находятся в числе шести клубов Премьер-Лиги, ведущих борьбу за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (The Sun)

Другое

Из-за проблем со здоровьем нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд может пропустить матчи сборной Англии против Исландии и Дании в начале сентября. (The Telegraph)

FA подтвердила, что игроки встанут на колено перед матчем за Суперкубок Англии. (Sky Sports)

Футбольная Лига задумывается о том, чтобы взять кредит для помощи своим клубам, отчаявшись получить поддержку от Премьер-Лиги. (Daily Mail)

Рассмотрение апелляции капитана "Юнайтед" Харри Магуайра в греческом суде может затянуться на три года. (The Sun)

Кандидатура экс-нападающего "Челси" Дидье Дрогба на должность главы Федерации футбола Кот-д'Ивуара была отклонена комиссией. (BBC)


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Автор mihajlo   

Дата 28.08.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1137

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  1. wwwevg 28.08.2020 06:50 # wwwevg
    На колено вставать обязательно? Или всё, конец карьере?

    (ответить)

  2. m-ballack 28.08.2020 06:37 # m-ballack
    "Челси" согласует последние детали трансфера Кая Хаверца из "Байера" стоимостью 90 млн. фунтов. (The Guardian)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80568/?c=1

    Вот будет кек, если после тысячной новости о Хаверце его таки не подпишут. Воротчика мб толкового?

    (ответить)

  3. amphetam1n 28.08.2020 06:37 # amphetam1n
    Капитан "Вест Бромвича" Трой Дини был предложен "Вест Бромвичу". (Daily Mail)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80568/

    Бывает

    (ответить)

  4. mc-od 28.08.2020 06:23 # mc-od
    КОРОЛИ! C'mon KPACUBO!

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