Диего Коста предложен "Тоттенхэму"

"Тоттенхэму" была предложена возможность приобрести нападающего "Атлетико" Диего Косту.

В свое время Коста выиграл Премьер-Лигу с "Челси" под руководством Жозе Моуриньо, который с недавних пор тренирует "шпор".



И сейчас Моуриньо предоставилась возможность воссоединиться с Костой. "Атлетико" хочет избавиться от Диего, который провел разочаровывающий сезон, забив только пять голов.



Как сообщает Daily Star, Моуриньо сделал своим приоритетом покупку нападающего, который сможет страховать главного бомбардира команды Харри Кейна.



Коста, которому осенью исполнится 32, не будет стоить дорого, потому что в Мадриде у Диего остается только один год по контракту.



Проблема лишь в том, что зарплата Косты составляет около 270 тысяч фунтов в неделю, вдобавок известно, что отношения Диего и Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" были далеки от идеальных.



Помимо Косты, "Тоттенхэм" также интересуется Каллумом Уилсоном из "Борнмута", но этот вариант обойдется дороже.