Моуриньо: "В "Тоттенхэме" игроки лучше, чем были у меня в МЮ"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что сейчас у него игроки лучше, чем в предыдущем клубе "Манчестер Юнайтед".

Уже 31 августа Amazon Prime начнет показ документального фильма All or Nothing про "Тоттенхэм" в сезоне 2019/20.



В очередном тизере долгожданного кино Моуриньо произносит речь перед своим нападающим Харри Кейном, попутно принижая "Юнайтед".



"Я видел тебя на тренировке вчера, и у меня нет сомнений, что ты лидер. Таково мое ощущение. Мир смотрит на английский футбол с огромным уважением, и они по-прежнему думают, что эти кинозвезды футбола — не из мира сего".



"В этом направлении мы и должны развивать твой статус. Уж такой я тренер. Я меряю все по меркам вселенной, и я думаю, со мной ты сможешь.... (делает жест взрыва)".



"Моя натура такова, что быть здесь и ничего не выиграть — это неприемлемо для меня. Но я чувствую, что мы способны на это с твоей помощью".



"У вас игроки лучше, чем были у меня в "Манчестер Юнайтед". У этого клуба огромный потенциал, чтобы устроить взрыв", — говорит Моуриньо подопечному.