Моуриньо: "В "Тоттенхэме" игроки лучше, чем были у меня в МЮ"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что сейчас у него игроки лучше, чем в предыдущем клубе "Манчестер Юнайтед".
Уже 31 августа Amazon Prime начнет показ документального фильма All or Nothing про "Тоттенхэм" в сезоне 2019/20.
В очередном тизере долгожданного кино Моуриньо произносит речь перед своим нападающим Харри Кейном, попутно принижая "Юнайтед".
"Я видел тебя на тренировке вчера, и у меня нет сомнений, что ты лидер. Таково мое ощущение. Мир смотрит на английский футбол с огромным уважением, и они по-прежнему думают, что эти кинозвезды футбола — не из мира сего".
"В этом направлении мы и должны развивать твой статус. Уж такой я тренер. Я меряю все по меркам вселенной, и я думаю, со мной ты сможешь.... (делает жест взрыва)".
"Моя натура такова, что быть здесь и ничего не выиграть — это неприемлемо для меня. Но я чувствую, что мы способны на это с твоей помощью".
"У вас игроки лучше, чем были у меня в "Манчестер Юнайтед". У этого клуба огромный потенциал, чтобы устроить взрыв", — говорит Моуриньо подопечному.
27.08.2020 23:00
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