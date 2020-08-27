Артета будет рад, если Месси приедет в Премьер-Лигу

Лионель Месси Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему он будет рад переезду нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в Премьер-Лигу.

С момента, как Месси подал прошение о трансфере, пресса непрерывно сватает Лионеля в Премьер-Лигу — преимущественно в "Манчестер Сити".

Артета сочувствует своему родному клубу, но одновременно рад, что в Премьер-Лиге может появиться такой классный игрок.

"Куда его только не сватают. За ним охотятся больше клубов, чем за кем-либо другим в истории".

"Я являюсь фанатом "Барселоны" с детства, и всегда грустно видеть, когда лучший — на мой взгляд — игрок в истории футбола уходит из клуба. Давайте посмотрим, что случится, но если он приедет в Англию, все мы получим удовольствие".

"Не имеет значения, куда он перейдет. Это будет хорошо для футбола. Нам нужно будет найти способ остановить его. Но если он не перейдет, мы можем столкнуться с ним в Лиге Чемпионов, так что никогда не знаешь".

"Ты хочешь, чтобы в твоей лиге выступали лучшие игроки, и работать в самой конкурентноспособной лиге мира — это лучшая вещь для меня. Премьер-Лига всегда была такой".

"Мне довелось поиграть против Криштиану Роналду, и это было замечательно, потому что такой соперник поднимает уровень каждого отдельного игрока и команды в целом", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Барселона, Месси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2020 22:00

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  1. vyrentz 27.08.2020 22:58 # vyrentz
    Где Лига Чемпионов, а где Арсенал. Артета, просыпайся.

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  2. alexomck 27.08.2020 22:53 # alexomck
    Гендузи + Озил + Лакасетт + Колашинац (лз там как грязи) + 50кк + 1 фунт - норм бид, я щитаю, половину кадровых проблем Барсы закрывает сразу:)

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  3. unclearness 27.08.2020 22:40 # unclearness
    Можно продать стадион и купить гнома))

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  4. wengerrrro 27.08.2020 22:26 # wengerrrro
    о знач в Аснл перейдет,кредит на 40 лет

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