Артета будет рад, если Месси приедет в Премьер-Лигу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему он будет рад переезду нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в Премьер-Лигу.

С момента, как Месси подал прошение о трансфере, пресса непрерывно сватает Лионеля в Премьер-Лигу — преимущественно в "Манчестер Сити".



Артета сочувствует своему родному клубу, но одновременно рад, что в Премьер-Лиге может появиться такой классный игрок.



"Куда его только не сватают. За ним охотятся больше клубов, чем за кем-либо другим в истории".



"Я являюсь фанатом "Барселоны" с детства, и всегда грустно видеть, когда лучший — на мой взгляд — игрок в истории футбола уходит из клуба. Давайте посмотрим, что случится, но если он приедет в Англию, все мы получим удовольствие".



"Не имеет значения, куда он перейдет. Это будет хорошо для футбола. Нам нужно будет найти способ остановить его. Но если он не перейдет, мы можем столкнуться с ним в Лиге Чемпионов, так что никогда не знаешь".



"Ты хочешь, чтобы в твоей лиге выступали лучшие игроки, и работать в самой конкурентноспособной лиге мира — это лучшая вещь для меня. Премьер-Лига всегда была такой".



"Мне довелось поиграть против Криштиану Роналду, и это было замечательно, потому что такой соперник поднимает уровень каждого отдельного игрока и команды в целом", — цитирует Артету Football.London.